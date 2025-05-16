İki milyon liralık altını almaya gelmişti: Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

“Beni hiçbir yere bırakmadılar, telefonu kapattırmadılar. Önceden bildiğim, duyduğum için polise haber vermek istedim. ‘Lavaboya gitmem lazım' deyip, komşunun yanına gittim. ‘Onlar dolandırıcıdır, kapat telefonu' dedi. Ben de hemen polise haber vermesini istedim. Altınlar hazır deyince, ‘biz yukarı çıkamayız, komşuların bizi görürse iyi olmaz. Balkondan aşağı atarsın, biz oradan altınları alırız' dediler. O sırada eve gelenleri polis yakaladı. Kimse dolandırıcılara inanmasın, kanmasın”