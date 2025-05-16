Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
İki milyon liralık altını almaya gelmişti: Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

İki milyon liralık altını almaya gelmişti: Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

16:2616/05/2025, الجمعة
DHA
Sonraki haber
Soruşturma sürüyor.
Soruşturma sürüyor.

Kütahya'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları İsmail A.'dan 2 milyon lira değerindeki altınlarını almak için eve gelen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, İsmail A.'yı arayarak kimliğinin başkaları tarafından kullanıldığı ve adına Diyarbakır'daki bir kuyumcudan 500 bin lira değerinde alışveriş yapıldığını söyledi. Şüpheliler, İsmail A.'nın evindeki yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan ziynet eşyalarını isteyerek kuyumcudan aldıkları seri numaralar ile karşılaştıracakları söyledi. Durumdan şüphelenen İsmail A., ‘lavaboya gitmem lazım' diyerek komşusuna durumu anlattı. İhbar üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri harekete geçti.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin İstanbul'dan geldiğini tespit eden polis ekipleri, İsmail A.'nın evinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerden M.S., altınları almak üzere geldiği sırada suçüstü yakalandı. Yapılan çalışma sonucu korsan taksicilik yaptığı da belirlenen diğer şüpheli M.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, M.S. ve M.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.S. tutuklanırken, M.Ş. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. M.Ş.'ye ayrıca korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı ve aracı 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Dolandırılmaktan sonra anda kurtulan İsmail A., kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin telefonu kapatmasına izin vermeden sürekli konuşturduklarını belirterek,
“Beni hiçbir yere bırakmadılar, telefonu kapattırmadılar. Önceden bildiğim, duyduğum için polise haber vermek istedim. ‘Lavaboya gitmem lazım' deyip, komşunun yanına gittim. ‘Onlar dolandırıcıdır, kapat telefonu' dedi. Ben de hemen polise haber vermesini istedim. Altınlar hazır deyince, ‘biz yukarı çıkamayız, komşuların bizi görürse iyi olmaz. Balkondan aşağı atarsın, biz oradan altınları alırız' dediler. O sırada eve gelenleri polis yakaladı. Kimse dolandırıcılara inanmasın, kanmasın”
dedi.


#Kütahya
#dolandırıcılık
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi