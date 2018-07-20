Babasının kuzeni tutuklandı

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bir tarlada bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in babasının amca oğlu (kuzeni) Mehmet Aydemir tutuklandı. Türkiye’yi derinden sarsan Leyla Aydemir cinayetinde dün şok bir gelişme yaşandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, vahşetle ilgili 14 Temmuz’da 4 şüpheli gözaltına alındı. Mevcut delil durumları göz önüne alınan şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Aydemir ise adliyeye sevk edildi. Aydemir, çıkarıldığı Ağrı Sulh Ceza Hakimliği’nce “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Mehmet Aydemir cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtilerken, İhlas Haber Ajansı ise Mehmet Aydemir’in, sosyal medyada yayınladığı paylaşımlardan dolayı terör suçlamasıyla tutuklandığını öne sürdü. Leyla’nın babası Nihat Aydemir, “Kuzenimin hangi gerekçelerle tutuklandığını bilmiyoruz” dedi.

Mehmet Aydemir, daha önce sosyal medyada yayılan “Leyla’nın katili amcası çıktı” haberlerine isyan etmişti: “Sosyal medyada benim fotoğrafımı kullanarak ‘Katil gözaltında, adalet yerini buldu’ gibi paylaşımlar yapılmış. Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok. O paylaşımı yapanlar hesap verecek.”