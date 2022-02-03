BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu.

Kentin mobilya, elektronik, metal sanayi gibi ürünlerin ihracatıyla ön plana çıktığını vurgulayan Akmermer, şunları kaydetti:

"85 milyonluk büyük bir nüfusa sahip ülkemizin, jeopolitik konumu, elinde bulundurduğu kaynakları, insan gücü ve hızla büyüyen ekonomik yapısıyla dünyada ortaklıklar kurması kaçınılmazdır diye düşünüyoruz. 2020 yılı verilerine baktığımızda ülkelerimiz arasındaki dış ticaret hacmi 10 milyar dolar civarında bulunmaktadır. Yaklaşık 9,8 milyonluk bir nüfusa, 500 milyar dolara yaklaşan yıllık gelire sahip Birleşik Arap Emirlikleri’nin nüfus yapısını, yer altı ve yer üstü kaynaklarını göz önünde bulundurduğumuzda, birlikte kurulabilecek iş ortaklıkları için 'Neden olmasın' demekteyiz."

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ise 12 bin üyeye sahip olduklarını ve 74 ülkede 81 noktada şubeleri bulunduğunu, bunun da önemli bir ekonomik gücü temsil ettiğini dile getirdi.

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"Arap diyarı ile geçmişten gelen bir hukukumuz ve müttefikliğimiz var." diyen Altunbaş, bundan sonraki süreçte söylemi bir kenara bırakıp eyleme geçeceklerini söyledi.

Büyükelçi Al Dhaheri de Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, MÜSİAD'ın önemli bir değer olduğunu belirtti.

Ziyaretlerinde Kayserililerin zanaatını ve fabrikalarını görmek istediğini anlatan Al Dhaheri, "Amacımız iki ülke arasındaki ilişkiyi artırmak, iş adamlarıyla güzel bir ilişki kurmak. Görüşmelerden umutluyum ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Kayseri'nin tanıtım filmi izlendi.

Büyükelçi Al Dhaheri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret ederek, belediye binası girişindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından hazırlanan sergiyi gezdi.

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Al Dhaheri, Birleşik Arap Emirlikleri halkının selamlarını getirdiğini vurguladı.

Kayseri halkının çok ahlaklı ve nazik olduğunu belirten Al Dhaheri, "Kayseri halkı çok misafirperver. Güzel bir ilişki kurmayı hedefliyoruz. Türk halkının ve Türkiye'nin nasıl olduğu doğru bir şekilde uluslararası alanda yansıtılmalı. Yanlış önyargıları silmek için Türk halkının iyi bir halk olduğunu söylemek gerekir." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da Kayseri'nin sanayisi, ticareti ve kültüründen bahsederek, gastronomide de önemli bir kent olduklarını kaydetti.

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