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BAE’yi ziyaret edecek

Uğur Duyan
04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:48 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan öte yandan Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi. Görüşme Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya platformundan duyuruldu.

DİPLOMASİ AKADEMİSİ GELİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığını yürüteceği Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın yasal dayanağını oluşturacak kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeyle, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı bünyesinde yükseköğrenim kurumu oluşturulacak. Vakfın amacı, Dışişleri teşkilatının güçlendirilmesi, personelin eğitiminin desteklenmesi, görevlilerin temsil kabiliyetleri ve donanımlarının yükseltilmesi olarak belirlendi.





#Diplomasi
#Hakan Fidan
#BAE
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