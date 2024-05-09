BAE’yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan öte yandan Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi. Görüşme Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya platformundan duyuruldu.