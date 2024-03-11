Bağcılar-Bakırköy 13.5 dakika

8,4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açıldı. Yolculuğu 13,5 dakikaya indirecek hattı günde 1 milyon yolcunun kullanması bekleniyor. Molla Gürani İstasyonu'ndaki törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ulaşımını rahatlatacak metro ve raylı sistem çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Ocak ayının sonunda İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 37,5 kilometre uzunluğundaki metro hattının Gayrettepe ile Kağıthane arasındaki bölümünü hizmete sunduk-larını, 2 hafta önce de “Kazlıçeş-me-Sirkeci Raylı Sistemi ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım” projesini devreye aldıklarını hatırlatan Erdoğan, “uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul” vurgusuyla mevcut CHP’li yönetime yüklendi:

5 YILDIR HEP YALAN

“5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir Belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Veya metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun ya, yaptığın bir şey yok. Dürüst ol dürüst. Yeni ulaştırma projelerini, yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı, bu çabalarımızın son örneğidir.”

ŞUNU DA BEN YAPTIM DE

"Şu anki belediye acaba kaç metrobüs yaptı? Yapmaz, yapamaz da. Sadece yalan. Metrobüsü İstanbul'a kazandıran AK Parti belediyeciliği. Bizden sonra hiçbir şey yok. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yolunu yapmadı. O yolu biz yaptık. Ya ne işe yarıyorsun, ‘Şunu da ben yaptım’ de. Bunları söylerken bir İstanbullu olarak söylüyorum. Dertliyiz, dertli. İstanbul bizim için aşktır, tutkudur. Tam 30 yıldır İstanbul'a tüm kalbimizi ortaya koyarak hizmet ediyoruz. İstanbul büyük bir adanmışlık gerektirir, başka işlerle uğraşmayı kaldırmaz. Yarım gün mesaiyle İstanbul yönetilmez. Bunun için her fırsatta 'Sadece İstanbul' diyoruz."

ACİL MESELELER VAR

"İstanbul kendisi dışında gül koklanmasına tahammülü olmayan şehirdir. Yarı zamanlı idare edeceğini sananların nasıl yanıldıklarını gördük, görüyoruz. İstanbul'un İstanbul'a emanet olarak bakan, görev sorumluluğu yüksek yöneticilere ihtiyacı var. Farklı siyasi tercihlerimiz olsa da İstanbul'un acil meseleleri konusunda hepimizin aynı düşündüğüne inanıyorum. Şehrimizi depreme karşı daha dirençli hale getireceğiz. Bakanlığının yarısı afet bölgelerinde geçen Murat kardeşim bunu yapacak vizyona sahip."







