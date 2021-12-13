Bağcılar Belediye Başkanı ​Çağırıcı: Sizler yeni Mete’ler olacaksınız​

Hakimiyet ve üstünlüğün sembolü olan ata sporu okçuluk geleneğini günümüzde canlandırarak toplumda yaygınlaşmasını amaçlayan Bağcılar Belediyesi renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Göztepe Spor Kompleksi’nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması’nda Bağcılar Belediyesi Geleneksel Türk Okçuluğu takımı kendi içinde yarıştı.

8-18 yaş grubundaki 53 sporcu, Yıldız Bayanlar, Yıldız Erkekler, Gençler ve Karma Minikler kategorilerinde mücadele etti. Nefes kesen gösteriyi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve aileler izledi. Davetlilerin heyecanla izlediği yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

Çağırıcı ile Yılmaz, birincilere kupalarını, ikinci ve üçüncülere de madalyalarını takdim etti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda şampiyon olan milli sporcu Mete Gazoz’un başarısını örnek gösteren Başkan Çağırıcı, “İnşallah sizler yeni Mete Gazoz’lar olacaksınız” dedi. Yarışmada Yıldız Erkeklerde; Sefa Toptaş, Yıldız Bayanlarda; Sare Öztürk, Gençlerde; Merve Kocamaz ve Karma Miniklerde ise; Eymen Hazar Kaya birinci oldular.