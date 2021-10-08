Bağcılar Belediyesi proje ödülü aldı ​

Siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyasında en başarılılarının ödüllendirilmesi amacıyla Buhara Medya Grubu tarafından Ankara WJ Marriott Hotel’de 11. Buhara Medya Ödülleri töreni düzenlendi. “Başarı İçin Yeniden Bir Arada, Yeniden Birlikte” sloganıyla düzenlenen programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Genel Başkan yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Ömer İleri, Hamza Dağ, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ak Parti milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Öznur Çalık, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve birçok siyasi katıldı.

Bağcılar Belediyesi, Selçuklu ve çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen hizmet binası projesiyle ‘Yerelde Vizyon Proje Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ’ın elinden alan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Şimdiye kadar hep gönül belediyeciliğine öncelik verdiğimiz için 30. yılda belediye binası yapmaya ancak sıra geldi” ifadelerini kullandı.