Gündem Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın
İSTANBUL

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasının bodrum katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Haber Merkezi AA
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hastanenin yanındaki inşaatı süren ek hizmet binasının bodrum katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu binada bazı işçiler mahsur kaldı.

Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan işçileri kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hastanenin ana binasında sağlık hizmeti sürerken, yoğun duman nedeniyle acil bölümündeki durumları ağır olmayan ve ayakta tedavi edilen hastaların bakıldığı yeşil alan kapatıldı.

Bağcılar'da hastanede yangın
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Bağcılar'da hastanede yangın
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan inşaat alanında yangın çıktı. Üst katta bulunan işçiler mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.


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