Bağcılar'da vahşet: Takma kafana, sana kız mı yok cümlesine sinirlendi kalbinden bıçakladı

Bağcılar'da bir börekçide kahvaltı yapan Abdulcelil Deniz, Sınar Saka tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay geçen Salı günü Kirazlı'da bulunan bir börekçide yaşandı. İddiaya göre 37 yaşındaki 3 çocuk babası Abdulcelil Deniz, börekçide kahvaltı yaptığı sırada Sınar Saka'nın sözlerine kulak misafiri oldu. Saka'nın platonik aşk yaşadığını söylemesi üzerine iddiaya göre Deniz, "Takma kafana, sana kız mı yok" dedi. Buna sinirlenen Saka, Deniz'i kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Abdulcelil Deniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sınar Saka ise kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Saka tutuklandı.

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"DİREKT KALBİNE VURUYOR"



Abdulcelil Deniz'in yakını Mehmet Emin Deniz, "Bizim bu olayla alakamız yok. Bizim çocuklar esnaf, bölgede herkes tanıyor. Çocuk kahvaltı yapayım diye çıkıyor. Masada oturup börek yiyor. Ben araştırdım oradaki pastaneden. Kesinlikle daha önce bir araya gelmemişler. Çocuğu direkt kalbinden vuruyorb Adalet yerini bulursa ancak içimiz soğur. Biz devletimizden bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz."dedi. Abdulcelil Deniz kılınan cenaze namazının ardından Yeni Taya Kadın Mezarlığa defnedildi.

FOTOĞRAF 46 Giresun'da dün eski nişanlısı tarafından babaannesinin evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ailesi büyük üzüntü yaşıyor.<br> ANNESİ TABUTUNA SARILDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ<br><br><br>Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçakla boğazından kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde alınarak Erikliman köyündeki evine getirildi. Kızlarının cenazesini bugün toprağa vermeye hazırlanan Şentürk ailesi 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.<br><br> Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul ederken, alınan helallik sonrasında cenaze namazı için genç kızın tabutu Yalı Mahallesi Camii'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yalı Mahallesi Camii'ne götürüldü. Cenazede baba Bekir Şentürk, taziyeleri kabul ederken anne Asiye Şentürk kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Genç kızın cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.<br><br> MUHTAR: SÜREKLİ TEHDİTLER ALIYORDU<br><br>Erikliman köyü muhtarı İsmail Yüksel, nişan bozulunca kızın sürekli tehditler aldığını belirterek, \"Ankara'dan geliyor, burada bir gece otelde kalıyor. Sabah 8.30'da taksi tutup burayı bildiği için geliyor. Köyümüz çok kalabalık değil.<br><br><br> Kızımızın babası balıkçı olduğu için denizde, annesi işte, küçük kardeşi okulda.<br><br> Olayda babaannesi müdahale edemiyor ve ne yazık ki kızımızı evin üst katında hunharca boğazını keserek katlediyor.<br><br> Emniyet güçlerimiz kaçamadan yakalıyor. Suç aleti arandı fakat herhangi bir şey bulunamadı. Böyle bir üzüntüyü hep beraber yaşıyoruz\" dedi.<br><br> SILA ŞENTÜRK OLAYI NE?<br><br>İki yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Hüseyin Can Gökçek (21) ile aralarında duygusal bir yakınlık oluşan Sıla Şentürk, yaklaşık 1 yıl önce ailesinin bu ilişkisini onaylamaması ve kendisine şiddet uygulaması üzerine evden kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine Giresun’da emniyet kontrol noktasında Sıla Şentürk ile Hüseyin Can Gökçek polis memurları tarafından yakalanırken, olay sonrası Sıla Şentürk hakkında acil koruma kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir kuruluşa yerleştirildi. Hüseyin Can Gökçek ise ‘Küçük yaşta çocuğu alıkoymak’ suçundan olay sonrası tutuklanırken, Sıla Şentürk ise ailesi ve kendi isteği doğrultusunda ailesinin yanına döndü. Devam eden istismar davasında aile Hüseyin Can Gökçek’ten şikayetçi olurken, kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçti. Şahsın yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve Sıla Şentürk’ün şikayetini geri çekmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bunun üzerine baba Bekir Şentürk, kızının yeniden kurum korumasına alınmasını talep etti. Bunun üzerine savcılık kararı ile Sıla Şentürk hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden Bakanlığa bağlı bir kuruluşta korumaya alındı.<br><br> Hüseyin Can Gökçek’in kendisini sürekli rahatsız etmesi üzerine Sıla Şentürk yeniden şikayetçi olurken, ailesinin yanına dönmek istedi. Geçtiğimiz Aralık ayında genç kız ailesinin yanına dönerken, Hüseyin Can Gökçek önceki gün Ankara’dan Giresun’a gelerek genç kızdan şikayetini geri almasını istedi. Dün genç kızla görüşmek üzere Yalı mahallesindeki evlerine gelen Gökçek, burada çıkan tartışmada Sıla Şentürk’ü bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Hüseyin Can Gökçek, Giresun-Ordu Havalimanı yakınlarında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. ADLİYEYE GETİRİLDİ<br><br>Giresun'da dün 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. 10’a yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek’in Emniyet’teki sorgusunda bir ifade vermediği “İfademi savcılıkta vereceğim” dediği öğrenildi.<br> HÜSEYİN CAN GÖKÇEK TUTUKLANDI<br><br>Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Gökçek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'SİNİRLENDİM'<br><br>Gökçek’in savcılıktaki ifadesinde Sıla’nın şikayetinden vazgeçmediği ve sosyal medya üzerinden başka biriyle yazıştığını gördüğünü iddia ederek, “Bu nedenle sinirlendim ve Giresun’a geldim. Konuşmak istedim. Ancak tartıştık. Sonra olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenildi. <br> Eski nişanlısı tarafından katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk son yolculuğuna uğurlandı Türkiye, Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'e ağladı. Şentürk ailesi 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Talihsız kız gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek adliyedeki işlemleri sonrası tutuklandı. Gökçek'in savcılıktaki ifadesinde, "Sinirlendim ve Giresun'a geldim. Konuşmak istedim. Ancak tartıştık. Sonra olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. BiP'te paylaş

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