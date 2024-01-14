Bağcılar şehitlerimiz ve Gazze için ayakta: İsrail ve terör kınandı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde ve birçok STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz" etkinliği Üçyüzlü Metro Durağı'ndan başladı. Eyleme katılanlar, terörü ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.