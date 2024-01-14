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Bağcılar şehitlerimiz ve Gazze için ayakta: İsrail ve terör kınandı

Bağcılar'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Mehmetçik'e yönelik terör saldırıları ile İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinlik büyük bir katılımla gerçekleşti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın öncülüğünde ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla organize edilen "Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz" etkinliği, Üçyüzlü Metro Durağı'ndan başladı. Eyleme katılanlar, terör saldırılarını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak protesto etti.

17:42 - 14/01/2024 Pazar
AA
Bağcılar
Bağcılar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde ve birçok STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz" etkinliği Üçyüzlü Metro Durağı'ndan başladı. Eyleme katılanlar, terörü ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.


Teröre karşı birlik mesajı verilen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının da son bulması çağrısı yapıldı.


Bağcılar Meydanı'nda program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



STK temsilcileri, Gazze'ye yönelik emperyalist ve siyonist saldırıların bir an önce durdurulmasını istedi.


Gazze için acil ateşkes ilan edilmesi, bölgeye insani yardım götürülmesi ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması talepleri dile getirildi.


Konuşmaların ardından grup dağıldı.





#Bağcılar
#Gazze
#Filistin
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