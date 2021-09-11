Gündem Bağcılarda alevler geceyi aydınlattı
İSTANBUL

Bağcılar'da alevler geceyi aydınlattı

Bağcılar'da bitişik olan iki metruk binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangının havai fişek nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Haber Merkezi İHA
Bağcılarda alevler geceyi aydınlattı
Bağcılar'da yangın

Yangın, akşam saat 22.00 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1147. Sokak'taki metruk binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bitişik nizamda bulunan 3 katlı iki binanın çatısında yangın çıktı.

Alevler hızla büyüyerek iki çatının her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Yangın “havai fişekten çıktı” iddiası

Yangını gören Mehmet Özel, “6-7 aydır bu karşımızdaki binaları boşaltmışlar. Ne kapı ne pencere bırakmışlar. Her gün tinerciler, sarhoşlar giriyorlar sabahlıyorlar. Polisler onları götürüyorlar, sonraki akşam yine geliyorlar. Bu akşam da arka tarafta havai fişek atıyorlardı. Havai fişekler de yamuk gidiyordu, düz gitmiyordu. Bir tanesi çatıya düştü. Ondan sonra yangın çıkmaya başladı. Havai fişekten çıktı” şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Afrin kahramanları sevdiklerine kavuştu

Afrin kahramanları sevdiklerine kavuştu

200'den fazla JÖH mensubu görevini başarıyla tamamladı.
Ses getiren iddia: TFF yeni hocasıyla anlaştı

Ses getiren iddia:
TFF yeni hocasıyla anlaştı

​A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün belli olduğu iddia edildi.
Beyaz Saray Afgan mültecileri ABDye getiren uçuşların neden durdurulduğunu açıkladı: Kızamığa rastladık

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​'Elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlara aittir.'

​Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini yukarı taşıyacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Denizi'nde göçmenlerin yaşadığı trajediye ilişkin konuştu.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.