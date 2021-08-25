Gündem Bağcılarda çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası
İSTANBUL

Bağcılar'da çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası

İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran baba hakkında "trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapılırken, 2 bin 698 lira da para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA
Bağcılarda çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası
Küçük çocuğun araç kullandığına ilişkin görüntülerin yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, küçük çocuğun araç kullandığına ilişkin görüntülerin yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bağcılar Güneşli Mahallesi İnönü Caddesi'nde seyir halindeki aracın sahibi A.K'nin, 9 yaşındaki oğluna araç kullandırdığının tespit edilmesi üzerine baba hakkında "trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapıldı.

A.K. hakkında ayrıca Denetleme Büro Amirliğince, "Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında 2 bin 698 lira idari para cezası uygulandı.

Baba A.K'nin çok meraklı olduğu için oğluna arabayı kullandırdığını söylediği öğrenildi.

Bağcılar'da 'pes' dedirten görüntü: Otomobil kullanan 8 yaşlarındaki çocuk kamerada
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Bağcılar'da 'pes' dedirten görüntü: Otomobil kullanan 8 yaşlarındaki çocuk kamerada
İstanbul Bağcılar'da, seyir halindeki otomobilin direksiyonunda çocuk olduğunu görenler şaşkına döndü. Babasının da yanında olduğu görülen çocuğun trafikte tehlike saçtığı anlar, başka otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


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