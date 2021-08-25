Bağcılar'da çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası

Bağcılar'da 'pes' dedirten görüntü: Otomobil kullanan 8 yaşlarındaki çocuk kamerada

İstanbul Bağcılar'da, seyir halindeki otomobilin direksiyonunda çocuk olduğunu görenler şaşkına döndü. Babasının da yanında olduğu görülen çocuğun trafikte tehlike saçtığı anlar, başka otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

