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İSTANBUL

Bağcılar'da kumar baskını: Polisi görünce terasa kaçtılar

İstanbul Bağcılar'da koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanmada denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olması gereken 3 kafe, 2 kıraathane ve bir derneğe baskın yaptı. Baskınlar sonucu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, mekanlarda kumar ve oyun oynayan 95 kişiye toplam 329 bin 555 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Bağcılarda kumar baskını: Polisi görünce terasa kaçtılar
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olması gereken 3 kafe, 2 kıraathane ve bir derneğe baskın yaptı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanmada denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri, kapalı olması gereken 3 kafe, 2 kıraathane ve bir derneğin açık olduğunu tespit etti. 6 mekana baskın düzenleyen ekipler, içeride kumar ve oyun oynayan kişileri suçüstü yakaladı.

Baskınlarda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 95 kişiye toplam 329 bin 555 lira idari para cezası kesildi.

Adreslerden birinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Denetimler sonucu, 4 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız olduğu öğrenilen 6 mekan ise zabıta tarafından mühürlendi.

3 kafe, 2 kıraathane ve bir derneğe baskın yapıldı.
3 kafe, 2 kıraathane ve bir derneğe baskın yapıldı.

POLİSİ GÖREN TERASA KAÇTI

Denetimlerde, 4 katlı bir binanın ikinci katındaki daireye giren polis, içeride oyun oynayanları suçüstü yakaladı. Polis ekiplerinin geldiğini gören bazı kişiler binanın terasına kaçtı. Teras katına kaçan kişileri tek tek yakalayan ekipler, içeride bulunan kişilere sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve maske takmamaktan para cezası kesti.

Baskınlar sonucu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, mekanlarda kumar ve oyun oynayan 95 kişiye toplam 329 bin 555 lira para cezası kesildi.
Baskınlar sonucu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, mekanlarda kumar ve oyun oynayan 95 kişiye toplam 329 bin 555 lira para cezası kesildi.

KAPALI GİBİ GÖRÜNEN KAFEDE KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR

Baskın yapılan adreslerden biri de dışarıdan kapalı gibi görünen bir kafe oldu. Baskında içeri giren polis ekipleri, kumar oynayanları suçüstü yakaladı. Bu sırada polisi gören bir kişi kafenin arka tarafına saklandı. Polis, içerideki kişilere para cezası uyguladı.

Polis ekiplerinin geldiğini gören bazı kişiler binanın terasına kaçtı.
Polis ekiplerinin geldiğini gören bazı kişiler binanın terasına kaçtı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilçedeki denetimleri sürdüreceği öğrenildi.

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Kastamonu’da yıldırım düştü: Altı ev yandı üç kişi de yaralandı
FOTOĞRAF 19
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Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kovanören köyü Karaman Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
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Kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan diğer evlere de sıçradı.
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Yangına, Cide ve Şenpazar itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.
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Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınabilirken, Mustafa Demir, Recep Demir, Ekrem Demir, Feride Demir, Nurten Ay ile Şenol Demir’e ait evler yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Yangının ardından Vali Avni Çakır, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram ile Cide ilçesine bağlı Kovanören köyüne giderek incelemelerde bulundu.
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Yangın söndürme ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakır, “Akşam saat 11.30 sıralarında şu anda ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu, sabah saatlerinde bununla ilgili yapacağımız detaylı incelemenin ardından netleşecek çıkış sebebi. Şimşek çakması, akabinde de yıldırım düşmesi sonucu yangının başladığına yönelik böyle bir bilgi var. Maalesef kısa sürede rüzgarında etkisiyle yangın, 6 eve sirayet etti. Bunlardan üç tanesi şu anda kullanılamaz hale geldi. Üç tanesinde de kısmi hasarlar var. Allah’a şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Ayrıca vatandaşlarımızın hayvanlarını da kurtardık, zarar görmediler.
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Burada gerekli görüşmelerimizi yaptık. Evlerin yanan vatandaşlarımız şu anda ilk etapta yakınlarının yanında boş olan evlerde ikametlerini sağlayacağız. Kısmen yanan evlerinde inşallah seri bir şekilde onarımını yapacağız. Bunların hepsi kardeş, 5 ailemizde akraba zaten. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz. AFAD olarak arkadaşlarımız sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlayacak. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderme noktasında her türlü imkanı seferber edeceğiz. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Allah’a şükür can kaybımız yok, tekrar herkese geçmiş olsun diliyorum” dedi.
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Vali Çakır, incelemelerinin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, en kısa sürede yaraların sarılacağını kaydetti.
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Yangına müdahale eden itfaiye eri ise, olay yerine geldiklerinde yangının normal şekilde devam ettiğini belirterek, “İlk önce söndürmeye ön taraftaki evlerden başladık. Arkaya doğru sıralı üç tane evimiz mevcut. Her blokta üç ve dört tane ev var. 9 tane yan yana bitişik ev var. Ön taraftaki evlere müdahale ederek aralara da hortum sererek şu anda yangını kontrol altına aldık. Herhangi bir can kaybı yok. Allah bununla bizleri sınadı. Hala soğutma çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle sabaha kadar buradayız” dedi.
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Vatandaşlarında yangın söndürme ekiplerine destek verdiği yangında ayrıca dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişide olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi.
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Öte yandan 17 Nisan’da da 27 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kovanören köyü, Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınmıştı.
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Kastamonu’da yıldırım düştü: Altı ev yandı üç kişi de yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 6 eve sıçradı. Yangında 6 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi de 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi.


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