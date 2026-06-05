Bağcıların çocuklarından 'Sıfır Atık' gösterisi

Yoğun ilgiyle devam eden etkinlikler çerçevesinde Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde Sıfır Atık defilesi ve sergisi düzenlendi. Sahneye çıkan minikler, atıklardan oluşan malzemelerden kendi elleriyle yaptıkları oyuncak, çanta, süs eşyaları ve çeşitli objeleri sergiledi. Büyük alkış alan çocukların kendi tasarımı olan ürünler de çok beğenildi. Defilenin ardından katılımcılar, geri dönüşüm ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Dolu dolu geçen etkinliklerin kapanışı ise ödül töreniyle yapıldı. Çevre bilinci ve sıfır atık konusunda başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. Geri dönüşüm konusunda örnek belediyelerden biri olduklarını vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Çevreye, yeşile, sıfır atık ve geri dünüşüme çok önem veriyoruz. Belediye olarak da çocuklarımızın gelecekte daha huzurlu yaşayacakları bir dünya bırakmak amacıyla projeler geliştiriyor ve bunları hayata geçiriyoruz. Bu işin en önemli ayaklarından biri de eğitim. Bu yılki Çevre Haftası etkinliklerimizde de yine çocuklarımızı ön planda gördük. Bu da gelecek adına bize çok umut verdi. Başta çocuklar olmak üzere çevre adına çabalayan, emek veren bütün vatandaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.