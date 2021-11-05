​Bağcılar’ın tarihi değişim hikayesi ​

Köyden Kente Geçmişten Geleceğe Bağcılar Kitap Tanıtımı ve Panel etkinliğinde, kuruluşundan bugüne ilçenin değişimi, gelişimi ve bölgenin tarihi ele alındı.
Açılışta konuşan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çağırıcı, Bağcılar’ın yaşam hikayesinin köyden kente dönüşen şehrin, sosyal ve kültürel hayatındaki değişiminin bir ifadesi olduğunu söyledi.
İlçedeki bütün kurum ve kuruluşlarla doğru iletişim sayesinde sorunların hızlıca çözüldüğünü dile getiren Çağırıcı, “Bir tek derdimiz vardı, o da Bağcılar’ı yaşanabilir bir yer haline getirmek” diye konuştu.