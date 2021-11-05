Gündem Bağcıların tarihi değişim hikayesi
İSTANBUL

Bağcılar’ın tarihi değişim hikayesi

Köyden Kente Geçmişten Geleceğe Bağcılar Kitap Tanıtımı ve Panel etkinliğinde, kuruluşundan bugüne ilçenin değişimi, gelişimi ve bölgenin tarihi ele alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bağcılar’ın tarihi değişim hikayesi ​
Etkinlikte, kuruluşundan bugüne ilçenin değişimi, gelişimi ve bölgenin tarihi ele alındı.

Köyden Kente Geçmişten Geleceğe Bağcılar Kitap Tanıtımı ve Panel etkinliğinde, kuruluşundan bugüne ilçenin değişimi, gelişimi ve bölgenin tarihi ele alındı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çağırıcı, Bağcılar’ın yaşam hikayesinin köyden kente dönüşen şehrin, sosyal ve kültürel hayatındaki değişiminin bir ifadesi olduğunu söyledi.

İlçedeki bütün kurum ve kuruluşlarla doğru iletişim sayesinde sorunların hızlıca çözüldüğünü dile getiren Çağırıcı, “Bir tek derdimiz vardı, o da Bağcılar’ı yaşanabilir bir yer haline getirmek” diye konuştu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi nüfusuyla 51 ili geride bıraktı
GÜNDEM
İstanbul'un Bağcılar ilçesi nüfusuyla 51 ili geride bıraktı

Kadın istihdamına destek devam ediyor
GÜNDEM
Kadın istihdamına destek devam ediyor
Avrupada nefes aldı

Avrupa'da nefes aldı

​​Sarı lacivertliler, Belçika temsilcisini 3 golle geçti.
Salladık ama yıkamadık

Salladık ama yıkamadık

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında galibiyeti kaçırdı.
Niye ağız değiştirdiniz

Niye ağız değiştirdiniz

​Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, PKK-HDP mesajları için kulislerde 4 senaryo konuşuluyor.
Felaket tellallarına prim yok

Felaket tellallarına prim yok

"​Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz."
Eş zamanlı spekülasyon

Eş zamanlı spekülasyon

​Erdoğan'ın sağlığı hakkında sosyal medya ve borsada spekülasyon yapıldı.
Esed’in mektup arkadaşı Kim

Esed’in mektup arkadaşı Kim

​Esed ile Kim Jong-un sadece bu yıl 12 kez mektuplaşmış.

Suriyelilerin dönüşüne 4’lü inisiyatif

Suriyelilerin dönüşüne 4’lü inisiyatif

​Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak; Suriyelilerin ülkesine dönmelerini sağlayacak formül için çalışıyor.
27 mühendis TOGG için vatanında

27 mühendis TOGG için vatanında

2022 sonunda banttan inecek.
Biontech’te 3. doz başladı

Biontech’te 3. doz başladı

​60 yaş ve kronik hastalar öncelikli.
Mossad ajanları Sudan’da

Mossad ajanları Sudan’da

Sudan'daki darbeyi destekleyen İsrail, şimdi de arabuluculuk için Mossad'ı görevlendirdi.

Sosyal medyayı <br>sallayan gol

Sosyal medyayı
sallayan gol

Tecrübeli yıldız eski günlerinden resital sundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.