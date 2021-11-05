​Bağcılar’ın tarihi değişim hikayesi ​

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Harcanan her bir kuruşu gençlerimizin güçlendirilmesi için harcıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin bugüne ve yarına daha güçlü adımlar atabilmesi için çalıştıklarını belirterek, “Harcanan her bir kuruşu gençlerimiz için, gençlerimizin güçlendirilmesi için harcıyoruz. Gençlerimizin bugünlerini de yarınlarını da güçlü kılma davamıza hiçbir şekilde hız kesmeden, hiçbir kötü niyetlenin tavrına, tarzına aldırmadan, moralimizden, motivasyonumuzdan, birliğimizden beraberliğimizden hız kesemeden azimle inançla devam edeceğiz” dedi.