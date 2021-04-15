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Gündem Bağdat Caddesinde 2 milyon liralık halı hırsızlığı 80 parça halıyla sırra kadem bastılar
3. SAYFA İSTANBUL

Bağdat Caddesi'nde 2 milyon liralık halı hırsızlığı: 80 parça halıyla sırra kadem bastılar

Kadıköy Bağdat Caddesinde bulunan bir halıcı mağzasına araçlarını yanaştıran maskeli 5 şüpheli, buradan değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 80 parça halıyı araca koyarak çalıp kayıplara karıştı. Halıları arabaya yükleyip kaçırdıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Bağdat Caddesinde 2 milyon liralık halı hırsızlığı: 80 parça halıyla sırra kadem bastılar
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde soyulan iş yeri.

Olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde İstanbul Kadıköy Bağdat caddesinde bulunan bir halıcıda gerçekleşti.

LEVYEYLE KAPIYI AÇTILAR

Sabah saatlerinde dükkanın önüne beyaz renkte bir araçla gelen kimliği belirsiz maskeli 5 kişi, levye ile kapıyı zorlayarak iş yerine girdi.

Şüpheliler, yaklaşık 2 milyon TL değerinde olan 80 parça lüks halıyı çalıp arabaya koyarak kayıplara karıştılar.


  • İş yeri sahipleri sabah işe geldiklerinde girişte bulunan halıların çalınmış olduğunu görerek durumu hemen polise bildirdi.

SOYULAN BEŞİNCİ HALICIYIZ

İş yeri çalışanı Mustafa Arslan "Sabah saat sekize çeyrek kala beyaz bir minibüs ile, gördüğümüz kadarıyla dört beş maskeli kişi, kapıyı levyeyle açtılar. Sağdaki halılarımız yetmiş seksen parçayı arabaya yüklemişler. Maliyeti normalde bir ile bir buçuk milyon lira civarında, bize zarar çok. Bu beşinci halıcı biz, soyulan biz beşinciyiz" ifadelerini kullandı.

Halı hırsızlığı ise mağazanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin ticari araçla yanaşıp halıları tek tek çaldığı görülüyor.

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