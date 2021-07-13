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Bağdat Caddesi'ndeki korkunç kazanın ardından sürücü tutuklandı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde geçtiğimiz hafta Bülent K. aşırı hızla ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarparak ağır yaraladı. Sürücü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tedavi altındaki Güler Baykal'dan kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Yeniden gözaltına alınan sürücü Bülent K. “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Bağdat Caddesindeki korkunç kazanın ardından sürücü tutuklandı
Sürücü Bülent K.

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 8 Temmuz günü meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal, aşırı hızla seyreden Bülent K’nın (25) çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Bülent K, ‘yurt dışına çıkma yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Şüpheli Bülent K, savcılıkça yeniden gözaltına alındı.

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"Hızım 60-70 kilometreydi"

Şüpheli Bülent K. emniyetteki ifadesinde, 8 Temmuz günü 18.00 sıralarında aracıyla Bağdat Caddesi’nde gezmeye çıktığını, ortalama hızının 60-70 km olduğunu söyleyerek, “Tam olarak Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesinde orta şeritte ilerliyordum. Bu esnada önümde bir araç ilerliyordu, araç devam ettikten sonra bir anda önümde ismini olay nedeniyle öğrendiğim Güler Baykal isimli bayan şahıs çıktı. Ben bayanı gördüğümde mesafe çok azdı. Ben bayanı görür görmez frene bastım hem de çarpmamak için bayanın sağa doğru yürüyor olmasından ötürü sağa devam edeceğini düşünerek sola doğru direksiyonu kırdım ancak bayan şahıs panikleyerek o da sola doğru hareket edince aracımın sağ ön kısmına çarptı, kaldırıma çıktım” dedi.

DHA

Güler Baykal


“Olaydan dolayı pişmanım”

Şüpheli ifadesinin devamında, “Şoka girdim aracı durdurdum ve yardım etmek istedim. Ben ambulansı aradım, olay yerine ambulans geldi ve kadını hastaneye kaldırdılar. Yine çevredeki vatandaşlar da kazadan dolayı beni darp ettiler. Bu olaydan dolayı pişmanım. Darp ile ilgili kimseden de şikayetçi değilim. Bu kazada olayın olduğu yerde yaya geçidi yoktu. Bundan ötürü önüme birinin çıkabileceğini öngöremedim. Ayrıca ben olayda hiçbir şekilde makas atarak ilerlemiyordum, çok hızlı bir şekilde sürmüyordum” diye konuştu.

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Cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen Bülent K, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, mahkeme sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir sürücü, kaldırımdaki 3 gence çarptı. Kazada Hasan Hüseyin Koşum (18) yaşamını yitirirken, Nurettin Gümüş (19) ve Selami Yüksel (18) ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Kazaya neden olan sürücü Abdullah Ercan Acar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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