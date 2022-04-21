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Gündem Bağdat Caddesini piste çeviren kadın sürücü yakalandı
İSTANBUL

Bağdat Caddesi'ni piste çeviren kadın sürücü yakalandı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobili ile drift yapıp zikzak çizerek kazaya davetiye çıkaran sürücü yakalandı. Araç sürücüsü Buse C'ye "drift yapmak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçundan toplam 9 bin 321 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.

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Haber Merkezi DHA
Bağdat Caddesini piste çeviren kadın sürücü yakalandı
Kazaya davetiye çıkaran o görüntüler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağdat Caddesi'nde dün gece 34 DVJ 551 plakalı otomobilin sürücü drift yapıp zikzaklar çizerek yolda ilerlerken arkasından gelen bir sürücü cep telefonu ile kayda girmişti.

Buse C.
Buse C.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 'ne bağlı sivil trafik ekipleri yaptığı çalışmada araç sürücüsünün Buse C. olduğunu tespit etti.

SÜRÜCÜ BELGESİNE 60 GÜN TEDBİRİ

Polis tarafından kısa sürede yakalanan Buse C'ye 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Dirift yapmak) maddesinden 9 bin 125 lira ve 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 196 lira olmak üzere toplam 9 bin 321 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.

Sürücü Buse C'ye TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

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