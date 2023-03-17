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Bağımlılara özel cezaevi

İcra ve îflas Kanunu’nda değişiklikler yapılmasını ve uyuşturucu bağımlısı hükümlüler için tedavi ve rehabilitasyon programlarının bulunduğu torba yasa teklifi Adalet Komisyonu’ndan geçti.

04:00 . 17/03/2023 الجمعة
Yeni Şafak
TBMM Adalet Komisyonu. Arşiv

TBMM Adalet Komisyonu. Arşiv

Kamuoyunda 7’nci yargı paketi olarak bilinen İcra ve îflas Kanunu’nda değişiklikler yapılmasını da içeren torba yasa teklifi Adalet Komisyonu’ndan geçti. Düzenlemeyle uyuşturucu bağımlısı hükümlüler için tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesi ya da mevcut kurumların bir bölümünün tahsis edilebilmesi öngörülüyor. Teklifle, haciz işlemi bakımından konut malıremiyetinin güçlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Konutta haciz yapılmasına ilişkin icra müdürü kararının, icra mahkemesinin onayıyla uygulanacağı hüküm altına alınacak.



#Torba Yasa Teklifi
#İcra
#Adalet Komisyonu
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Bağımlılara özel cezaevi
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