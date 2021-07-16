​ Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hain saldırının yaşandığı geceyi konu alan Şafak Vakti filmi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da gösterime girdi.

Beş sene önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı darbe girişimine karşı halkın ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan film için anlamlı destek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’ndan geldi.

Gençlerle Beraber Filmi İzledi

Beyoğlu, bilet hediye ederek çeşitli ikramlarda bulunduğu ilçedeki 100 genç ile birlikte bu anlamlı filmi sinemada izledi. Başkan Beyoğlu’nun yanı sıra eşi Dürdane Beyoğlu ve Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir de gençlerin heyecanına ortak oldu.

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Ninova Avm’deki film seansında gençlerle birlikte resim çekerek davete katıldıkları için teşekkür eden Başkan Hüseyin Beyoğlu, ülkeye karşı girişilen ihanet sarmalı ve milletin verdiği mücadelenin önemine dikkat çekmek için böyle bir düşünceyi hayata geçirdiklerini söyledi.

“5 Bin İnsanımızı Sinema İle Buluşturacağız"

Beyoğlu, ”O gece milletimiz Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın zalime korku ve mazluma güven veren güçlü liderliğinde tüm unsurlarıyla bu hain kalkışmaya karşın durarak bütün dünyaya örnek olacak bir zafer elde etti. İletişim Başkanlığı’mızın desteğiyle hazırlanan bu filmi bu anlamda kıymetli bulduğumuz için ilçemizdeki gençlerin izlemesini istedik. İlk etapta 100 kişi ile beraber izledik. İnşallah 5 bin kişiye sinema ile buluşma imkanı tanımış olacağız. Şuurlu bir tutum sergileyen gençlerimize teşekkür ediyorum. Milli ve manevi değerler konusunda hassas olan nesillerimiz oldukça Allah’ın izniyle milletimizin istikbali güvendedir.” Dedi.