Bağlar Belediyesi’nden eğitime tam destek.

Bağlar Belediyesi, Milli Eğitim ve Halk Eğitim ile işbirliği yaparak Kur’anı Kerim’den aile ahlakına ve tekstilden görsel sanatlara kadar 30 ayrı başlık altında genel, mesleki ,teknik ve beceri kazandırma kurslarını başlattı. Belediyeye ait 6 merkezde haftanın beş günü verilen kurslarla her yaştaki vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verilirken, istihdam edilen uzman ekiplerle aynı zamanda istihdama da katkı sağlanıyor.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber kursları ziyaret ederek katılım sağlayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu,”Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere burada ideolojik değil, vizyon belediyeciliği ile her alanda milletimizin yanında olduğumuzu ortaya koyuyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Ücretsiz Eğitim Merkezinden Sonra Ücretsiz Mesleki Kurslar

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Her yıl ortalama 400 öğrencinin ücretsiz TYT-AYT dersleri alarak üniversiteye hazırlandığı ücretsiz modern ücretsiz eğitim merkezi ve binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına cevap veren kütüphane uygulamasıyla gündeme gelen AK Partili Bağlar Belediyesi, toplumun değişik kesimlerine hitap eden genel, mesleki, teknik ve beceri kurslarını da başlatarak yeni bir atılımı devreye soktu.

Milli Eğitim ve Halk Eğitim ile yapılan protokol çerçevesinde ilk kez başlatılan geniş kapsamlı proje ile belediyeye ait 6 merkezde haftanın her günü sabah ve öğlen seanslarından oluşmak üzere yüzlerce vatandaşın bir çok alanda eğitim alması sağlanıyor.

Kur’anı Kerim’den Mesleki Beceri Kazandırmaya Kadar

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Yetişkinler ve çocuklar için Kur’anı Kerim, Aile Ahlakı (Edebi Mahşerat) , El Sanatları, Görsel Sanatları ,Kuaförlük ve Güzellik,Yüzme, Muhasebe Finans, İş Güvenliği, Dikiş-Nakış, Zeka Oyunları, Bilgisayar, 10 Parmak Daktilo,Halk Oyunları,İşaret Dili,Müzik ve Müzik Aletleri Eğitimi,Okuma-Yazma, Tekstil,Çocuk Gelişimi, Aşçılık,Drama ve Tiyatro, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gibi bir çok başlık altında uygulanan kurslardaki eğitimi ,alanında uzman eğitimciler veriyor.

Proje hem eğitimdeki ihtiyaçlara hem de istihdama katkı sağlıyor. Kursları başarıyla tamamlayanlar alacakları belgelerin ardında kendi iş alanlarında daha kolay iş bulma imkanı sağlarken,kurslarda eğitim veren öğreticiler ve eğitimciler de bu sayede istihdam edilmiş olacak.

“Bu Proje İle Önemli Bir Açığı Kapatmayı Amaçlıyoruz”

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Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber kursları ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurslara katılan vatandaşlar ve görev yapan eğitimcilerle görüştü. Göreve geldikten sonra üç yıldır her alanda vatandaşın yanında yer alarak ihtiyaçlarına cevap veren bir belediyecilik örneği ortaya koyduklarını anlatan Başkan Beyoğlu, bu proje sayesinde hem çocukların hem yetişkinlerin eksiklerini tamamlayarak iş gücü hayatına kazandırılacağını ifade etti. Kurslara yoğun bir talep olduğunu belirten Başkan Beyoğlu,”Belediyeler, yerelde halkın taleplerine en kısa yolla cevap bulabileceği kurumlardır. Bu makamların da imkanların da tek söz hakkı vatandaşlarımızdır. Çok amacı bünyesinde barındıran bu proje ile inşallah önemli bir açığı kapatmış olacağız. Kurslarımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı neticeler getirmesini diliyorum. Belediyemizin tüm olanaklarıyla halkımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.