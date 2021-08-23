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Bağlar'a yeni dev Sanayi Bölgesi

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde 1 milyon metrekarelik alanda yeni bir sanayi bölgesi kurulacak. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan projede üretime yönelik firmaların yer alacağını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,”Bu devasa proje Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgemizin ekonomik kalkınmasına verdiği değerin göstergesidir.” İfadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağlara yeni dev Sanayi Bölgesi
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu

400 bini aşan nüfusu ile 36 il’den büyük olan ve bölgenin de kalbi sayılan Bağlar, son yıllarda belediye alanında hayata geçirdiği hizmetlerin yanı sıra ticari ve ekonomik projelerle de kalkınma hamlesi gerçekleştiriyor.

İlçenin Karacadağ bölgesinde Karahan ve Oğlaklı mahalleleri arasında 1 milyon metrekarelik alanda çok amaçlı proje şeklinde tasarlanan sanayi bölgesi hayata geçiriliyor. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan projenin ihalesi önümüzdeki günlerde yapılarak çalışmalara başlanacağı kaydedildi.

Devasa bir alanı kapsayan pojede üretime yönelik firmaların yanı sıra ticari alan, cami ve okul gibi yapılar da inşa edilecek.

“Bu Projelerle Bölgemiz Ekonomik Kalkınma Hamlesini Gerçekleştiriyor”

2019 yılında göreve geldikten sonra belediyecililk hizmetleriyle ilçenin uzun yıllara dayanan sorunlarını çözdüklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, depolama alanı olarak hazırlanan yeni sanayi bölgesinin ilçeye ekonomik prestij açısından çok büyük kazanımlar sağlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgenin ekonomik kalkınmasına verdiği önemin en büyük göstergelerinden birinin bu anlamlı proje olduğunu belirten Başkan Beyoğlu,”İlçem ve kentim adına sayın cumhurbaşkanımıza ve bu projeyi hayata geçiren Çevre Ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. Biz bir yandan belediyecilik hizmetleriyle ilçemizi şaha kaldırırken, hükümetimiz de bu devasa projelerle bu kalkınma seferberliğini taçlandırıyor.” Diye konuştu.

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