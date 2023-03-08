Bağlarımız güçleniyor: Türkiye ile Brunei arasında beş anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah’la ortak bir basın toplantısı düzenleyerek iki ülke arasındaki iş birliklerine dikkat çekti.

İki lider ilk olarak baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşme ve iş birliği anlaşmalarının imza töreni yapıldı. Bunun ardından açıklama yapan Erdoğan, “İkili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İş birliğimizi ileriye taşımak kararlılığımızı teyit ettik” dedi.

İLİŞKİLERİMİZİ ÇEŞİTLENDİRECEĞİZ

“Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Savunma sanayii, inşaat, tarım, turizm, sağlık, enerji, bilişim, İslami finans ile helal üretim alanlarında iş birliği alanlarını değerlendirdik. İmzalanan anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğimiz beşeri bağlarımızı güçlendiriyor” diye konuştu.

DİZİLERİMİZ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Okçular Vakfı’mızın, büyükelçiliğimizin ve Yunus Emre Enstitümüzün katkıları ile Brunei’de Türk okçuluğu dersleri veriliyor. Türkçe kurslarına Bruneili kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Türk dizileri ve filmleri Bruneile kardeşlerimizce yakından takip ediliyor. Bu şekilde beşeri ilişkilerimiz her geçen daha da kuvvetleniyor. Görüşmelerimizde güncel, küresel meseleler üzerinde de durduk. Filistin, Roinga ve İslam düşmanlığı gibi konuları ve Ukrayna Savaşı’nı ele aldık. Bölgesel ve uluslararası platformlarda iş birliğimizi artırmanın önemine değindik.”

5 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Brunei arasında arşiv, eğitim, savunma sanayii, kültür ve diplomasi alanında 5 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak anlaşmalar imza altına alındı. Bu kapsamda iki ülke arasında “Milli Arşivleri Arasında İşbirliği Protokolü”, “Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Brunei Darusselam Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Brunei Darusselam Devleti Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Sanayii Alanında İşbirliği Konulu Niyet Beyanı”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darusselam Sultanı Majesteleri Yang Di-Pertuan Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” ve “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Brunei Darusselam Dışişleri Bakanlığı Arasında İkili İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Dayanışmayı asla unutmayacağız

Deprem felaketine değinen Erdoğan şöyle konuştu: “Bu ziyarete vesile teşkil eden 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk. Kendilerine 12 dakikalık deprem felaketini izlettik. Kendileri de bu felaketi bizzat görünce hakikaten bunun boyutunu daha derinliğine anlamış oldular. Sözlerime son verirken dost ve kardeş Brunei halkına şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Brunei Sultanlığı'nın sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.”

Sierra Leone lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ve eşini Külliye giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Bio, merdivenlerde Türkiye ve Sierra Leone bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Gerçek kardeş ülkeyiz

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kore Afet Yardım Ekibi'yle bir araya geldi. Yoon, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye'deki yardım çalışmalarında gösterilen dayanışma ruhu, Kore ve Türkiye'nin zor zamanlarında birbirlerine yardım eden gerçek dostlar olduğunu yeniden hatırlattı” dedi. Geçici konut projelerine katılmak için 10 milyon doların üzerinde kaynak sağlanacağını belirten Yoon, “Yardımlaşmalarımız iki ülkenin gerçek kardeş ülke olduğunu gösteren bir sembol olacak” dedi.



