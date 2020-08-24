Bahçeli: Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı stratejik gücümüze de güç katacaktır
Bahçeli: Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı stratejik gücümüze de güç katacaktır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır" dedi. Bahçeli, "2019'da ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının, önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Karadeniz'in Tuna-1 Bölgesi'nde çıkarılan gazdan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, sondaj gemilerimizde vatan sevgisiyle gece gündüz çalışan bütün kardeşlerimizi gönülden kutluyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Bahçeli, "Unutmayalım ki, enerji geleceğin stratejik anahtarıdır" ifadelerini kullandı.