Bahçeli: Kılıçdaroğlu demokrat değil demagogdur

"Depremzede vatandaşlarımıza demokratik tercihlerinden dolayı ağır hakaret ettiler, insaf ve vicdanlarını hepten kaybettiklerini tescillediler. CHP’li belediyelerin depremzedelerimizin haysiyetlerine ve demokratik haklarına dil uzatması sarsıcı bir çarpıklık olmasının yanı sıra adilik ve edepsizliktir. Sosyal medyada deprem mağduru insanlarımıza küfür savuranlara insan denilmesi de bizatihi insanlık değerlerine iftiradır. Gerçek manada kimin demokrasiye bağlı olduğu, kimin demokrasinin karşısında konuşlandığı ayyuka çıkmıştır. Vatandaşlarımızın hür iradesine kara çalmak ilkesizliktir. Vatandaşlarımızın seçim ve iradelerine cephe almak ilkelliktir. Kılıçdaroğlu demokrat değil, klasik bir demagogdur. Her demagogun sonu da despotluktur. Daha mülteci ile sığınmacı ayrımını bilmeyen, düzensiz göçün ne manaya geldiğinden haberi olmayan Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de 10 milyon mülteci var demesi ise bir başka yalan, saptırma ve aldatmadır. Türkiye bu anti-demokrat heveslere emanet edilemez"