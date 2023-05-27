Bahçeli: Kılıçdaroğlu demokrat değil demagogdur

MHP Genel Başkanı Bahçeli
Bahçeli, Etimesgut ilçesinde partisinin düzenlediği 'Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye İçin Omuz Omuza' temalı mitingde vatandaşlara hitap etti.
"Tek adam rejiminde ikinci tur olmaz"
Bahçeli, tek adam rejiminde bir seçimin ikinci tura kalması diye bir şeyin asla söz konusu olmayacağını ifade ederek, "Türkiye’de demokrasinin bütün kurum ve kuralları saat gibi çalışmaktadır. Bunun tam tersini iddia edenler demokrasi muhalifi, milli irade muhasımıdır. Özellikle demokrasi ve özgürlükler alanında ülkemize iftira atanların, kara çalanların, suizanda bulunanların, YSK tarafından kurayla belirlenen oy pusulasındaki ittifak ve partilerin dizilimine dikkatle bakmaları samimi tavsiyemdir. Demokrasinin olmadığı bir ülkede, gayri meşru siyasi ve ideolojik akımların seçimlere katılması mümkün müdür? Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede, iktidara sabah akşam küfür edenlerin varlığından nasıl bahsedilecektir? Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakı, Zillet İttifakı’nın yıkım ortaklarıdır. Bunların alayı birden Türkiye’nin karşısında mevzilenmişlerdir. İşte bu zillet koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun en ciddi karın ağrısı savunma sanayindeki muhteşem atılımlar, ülkemizin her alanda gösterdiği muazzez ilerleyişidir. Bundan dolayı çıldırıyorlar, her çirkeflikten medet umuyorlar" diye konuştu.
"Vatandaşlarımızın hür iradesine kara çalmak ilkesizliktir"
"Türkiye’yi bile pazarlamaya hazırlar"
Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de desteği olmadığını söyleyerek, "Türkiye’yi güven ve istikrar içinde yönetmesi imkânsızdır. Kaldı ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefi Türk milleti tarafından reddedilmiştir. Zillet ittifakının tek derdi rant ve ikbal paylaşımıdır. Koltuk kapmaca oynayarak siyasi atmosferi zehirlemişlerdir. Nihayet utanç verici pazarlıklar milletimizin gözü önünde vuku bulmuştur. Bu zihniyet siyasi çıkar uğruna Türkiye’yi bile pazarlamaya hazırdır. Masa içinde masa kurarak ayıplı bir siyasetin figüranı olmuşlardır. Zillet ittifakı ve ortak adayı takiyecidir, istismarcıdır, istikrar ve güvenliğimizin karşısındadır. Teröristleri siyasi ortak yapmalarından dolayı da iki dünyada yatacak yerleri yoktur. Pazarlıklarla, tavizlerle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla, bölücü, yıkıcı ve terör odaklarıyla iş birliği içinde siyasi varlıklarını ibra ve ifadeye çalışanlar ilk dersi 14 Mayıs’ta almışlar, ikincisini de 28 Mayıs’ta alacaklardır. Podyum ve protokol milliyetçilerinin raf ömrü yarın dolacaktır. Hepsi birden tarihin çöp sepetine yuvarlanıp gidecektir" diye konuştu.