Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Ülkemize dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, 'Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz' mesajını iletti.