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Gündem Bahçeli, Malazgirt Zaferinin 949uncu yıl dönümü etkinliklerine katılacak
POLİTİKA

Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılacak ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan külliyenin açılışında yer alacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Alınan bilgiye göre, Bahçeli, 25 Ağustos Salı günü Malazgirt Zaferi etkinlikleri için Muş'a gidecek.

Bahçeli, Ahlat Belediyesince "1071 Obası" ve "Sultan Alparslan Obası" olarak isimlendirilen obalardaki etkinliklere katılacak.

  • Malazgirt'teki törenin ardından Bahçeli, devlet erkanıyla Ahlat'ta yapımı tamamlanan külliyenin açılışında yer alacak.

Ahlat'taki külliyenin de fikir babasıydı

Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbetinde dile getirdiği "Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır." sözleriyle Ahlat'taki külliye projesinin fikir babası olmuştu.

Öte yandan, Bahçeli'nin 26 Ağustos Çarşamba günü Muş'un Malazgirt ilçesine geçerek Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliklere de katılması öngörülüyor.

Bahçeli: Bizans varsa Malazgirt ruhu da vardır
OYNAT 01:56
Bahçeli: Bizans varsa Malazgirt ruhu da vardır
Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolasıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde anma töreni düzenlendi. Yapılan törende konuşma yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Her fırsatta Bizans zihniyeti ete kemiğe bürünüp Malazgirt'in intikamını almak istiyor. Terör örgütlerini kullananların, döviz oyununu oynayanların taktiği Bizans taktiğidir.' ifadelerini kullandı.


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