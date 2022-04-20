Bahçeli Meclis grup toplantısında konuştu: 6’lı masanın yaptığı mevsimlik siyaset

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, fiyat artışlarının, ekonomik sıkıntıların, hayat pahalılığındaki konjonktürel sıçrayışların bugünkü dünya manzarasında tüm ülkeleri meşgul eden, salgın ve Ukrayna kriziyle daha da karmaşıklaşan bir vaka olduğunu ifade etti.

ABD’NİN RAPORU FETÖ KOMPLOSUDUR

ABD Dışişleri Bakanlığının, 12 Nisan 2022’de hazırlanan 2021 yılı İnsan Hakları Raporu’nu yayımladığını anımsatan Bahçeli, “buruşuk ve sararmış bir kağıt parçasından ibaret bu raporda Türkiye’ye tam 93 sayfa ayrıldığını” aktardı. Bahçeli, “Bize göre ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı 2021 yılı İnsan Hakları Raporu ayan beyan bir FETÖ komplosudur. Raporun öntaslağı sanıyorum Pensilvanya’da hazırlanmıştır” diye konuştu.

18 SENARYO DA ÇALIŞSA NAFİLE

HDP’nin bir eş başkanı tarafından yapılan açıklama ile yedi partinin birlikte hareket ettiğinin netleştiğini söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“FETÖ zillet ittifakının çimentosudur. İç ve dış işgal cephesi zillet ittifakının kemer taşıdır. 6 artı 1 formatında kurulan, 24 Nisan’da yeni bir toplantıya sahne olacak şaibeli masa çatlamıştır, çıkar kavgaları, koltuk ve liste savaşları şimdiden zillet partilerini rehin almıştır. Kılıçdaroğlu da farklı senaryoları içeren 8 seçenekli bir ittifak çalışması yaptırdığını açıklamış. Değil 8 seçenek, 18 de olsa, 28 de olsa, bunlar toplanıp fal da açsalar, altın günleri de yapsalar, medyumlara müracaat edip hal çaresi de arasalar nafiledir, çuvallamaları, duvara toslayıp dağılmaları kaçınılmaz bir siyaset gerçeği olacaktır. İki farklı noktayı bir doğru birleştirir, zillet partilerini de menfaate dayalı çarpık beklentiler buluşturur.”