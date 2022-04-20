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Gündem Bahçeli Meclis grup toplantısında konuştu 6lı masanın yaptığı mevsimlik siyaset
ANKARA

Bahçeli Meclis grup toplantısında konuştu: 6’lı masanın yaptığı mevsimlik siyaset

Bahçeli, Meclis’teki grup toplantısında HDP ve FETÖ’nün muhalefetin kurduğu 6’lı ittifakın bir parçası olduğunun altını çizerek, “Gerçekten de yedi partinin yalnızca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset yaptıkları anlaşılmaktadır” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Bahçeli Meclis grup toplantısında konuştu: 6’lı masanın yaptığı mevsimlik siyaset
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, fiyat artışlarının, ekonomik sıkıntıların, hayat pahalılığındaki konjonktürel sıçrayışların bugünkü dünya manzarasında tüm ülkeleri meşgul eden, salgın ve Ukrayna kriziyle daha da karmaşıklaşan bir vaka olduğunu ifade etti.

ABD’NİN RAPORU FETÖ KOMPLOSUDUR

  • ABD Dışişleri Bakanlığının, 12 Nisan 2022’de hazırlanan 2021 yılı İnsan Hakları Raporu’nu yayımladığını anımsatan Bahçeli, “buruşuk ve sararmış bir kağıt parçasından ibaret bu raporda Türkiye’ye tam 93 sayfa ayrıldığını” aktardı. Bahçeli, “Bize göre ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı 2021 yılı İnsan Hakları Raporu ayan beyan bir FETÖ komplosudur. Raporun öntaslağı sanıyorum Pensilvanya’da hazırlanmıştır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftarda görüştü​
FOTOĞRAF 18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.
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İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftarda görüştü​
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi. İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.

18 SENARYO DA ÇALIŞSA NAFİLE

HDP’nin bir eş başkanı tarafından yapılan açıklama ile yedi partinin birlikte hareket ettiğinin netleştiğini söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

  • “FETÖ zillet ittifakının çimentosudur. İç ve dış işgal cephesi zillet ittifakının kemer taşıdır. 6 artı 1 formatında kurulan, 24 Nisan’da yeni bir toplantıya sahne olacak şaibeli masa çatlamıştır, çıkar kavgaları, koltuk ve liste savaşları şimdiden zillet partilerini rehin almıştır. Kılıçdaroğlu da farklı senaryoları içeren 8 seçenekli bir ittifak çalışması yaptırdığını açıklamış. Değil 8 seçenek, 18 de olsa, 28 de olsa, bunlar toplanıp fal da açsalar, altın günleri de yapsalar, medyumlara müracaat edip hal çaresi de arasalar nafiledir, çuvallamaları, duvara toslayıp dağılmaları kaçınılmaz bir siyaset gerçeği olacaktır. İki farklı noktayı bir doğru birleştirir, zillet partilerini de menfaate dayalı çarpık beklentiler buluşturur.”

Devlet Bahçeli'den ABD 2021 İnsan Hakları Raporu'na eleştiri: Raporun ön taslağı sanıyorum Pensilvanya'da yazılmıştır
OYNAT 02:39
Devlet Bahçeli'den ABD 2021 İnsan Hakları Raporu'na eleştiri: Raporun ön taslağı sanıyorum Pensilvanya'da yazılmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nu eleştirdi.

Bahçeli, 'ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu bir FETÖ komplosudur. Raporun ön taslağı sanıyorum Pensilvanya'da yazılmıştır. Bu rapor ancak bir FETÖ'cü hainin kaleminden satırlara dökülebilir. FETÖ, Türk ve Türkiye düşmanlarının yoldaşıdır. Bu rapor bizim nezdimizde yok hükmündedir, yırtılıp atılacak kağıt parçasıdır.' dedi.


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