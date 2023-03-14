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Bahçeli milletvekili adaylık başvurusunu yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı.

12:20 . 14/03/2023 Salı
DHA
Bahçeli'nin adaylık başvurusu yaptı.

Bahçeli'nin adaylık başvurusu yaptı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekili seçimleri için partilerde milletvekili aday adaylığı başvuruları sürüyor. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu parti genel merkezinde yaptı.

MHP tarafından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için adaylık başvurularını bugün Genel Merkezimizde yapmıştır” ifadeleri kullanıldı.

#MHP
#Bahçeli
#Seçim
38 dakika önce
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Bahçeli milletvekili adaylık başvurusunu yaptı
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