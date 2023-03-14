Bahçeli milletvekili adaylık başvurusunu yaptı

AK Parti’nin seçim karargahı genel merkezin 9. katında kuruldu. Heyete Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor. Milletvekili listeleri de burada belirlenecek. Aday adaylarıyla görüşmeleri AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yapıyor. Üç dönem kuralına takılan vekillerin durumu ise merak konusu. Bazı genel başkan yardımcıları kuralın istisnasız uygulanmasından yana.