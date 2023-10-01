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Bahçeli: Ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'daki bombalı terör saldırısı girişimine ilişkin, "Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Seren Som
12:38 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti toplumsal huzur ve güvenliği sağlama hususunda tavizsizdir. Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaralanan kahraman polislerimize acil şifa temennilerimle birlikte, Türk polis teşkilatına, aziz milletimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."


#Devlet Bahçeli
#MHP
#Ankara
#Terör Saldırısı
23 dakika önce
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