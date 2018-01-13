GündemBahçeli Yenikapı ruhu çerçevesinde destek veriyor
POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Bildiğim Gül Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı aday olmaz

'Bahçeli Yenikapı ruhu çerçevesinde destek veriyor'

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Sayın Bahçeli, belli kendi siyasal öncelikleri çerçevesinde AK Parti'ye destek veriyor. Terörle mücadelede, diğer başka konularda, FETÖ ile mücadelede, işte kendi tabiriyle 'Yenikapı ruhu' çerçevesinde destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Haber MerkeziAA
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Sayın Bahçeli, belli kendi siyasal öncelikleri çerçevesinde AK Parti'ye destek veriyor. Terörle mücadelede, diğer başka konularda, FETÖ ile mücadelede, işte kendi tabiriyle 'Yenikapı ruhu' çerçevesinde destek veriyor" dedi.

Antalya Belek Turizm Merkezi'nde ulusal medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, gündeme ilişkin soruları cevaplar verdi, önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'a ilk olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık tartışmaları soruldu. Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkacağını düşünmediğini ifade eden Kurtulmuş, "Ben kimin, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ama benim bildiğim Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımıza karşı cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaz. Çünkü 2019 seçimleri şahısların ötesinde önem arz eden bir seçim. Sadece ilk sefer cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçiliyor olması değil bundan sonra sistemin nasıl oturacağının da şekilleneceği bir döneme giriyoruz. Açıkçası bu anlamda da bütün bu gerekçelerin hepsini değerlendireceğini ve Sayın Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday olarak çıkmayacağını düşünüyorum, değerlendiriyorum." yanıtını verdi.

İkinci olarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmama ihtimali var mı?" sorusu geldi.

Kurtulmuş bu soruya AK Parti'nin siyasi tecrübesi bulunduğunu, Erdoğan'ın da AK Parti siyasi hareketinin temsil ettiği siyasi çizginin doğal lideri olduğu karşılığını verdi.

Tabii olarak cumhurbaşkanlığı seçiminin en kuvvetli adayının Erdoğan olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ta ki 'Ben, hayır aday olmayı istemiyorum' demesi, o çok istisnai bir durum. Böyle bir şey olacağını da zannetmiyorum. Dolayısıyla siyaset doğal seyrinde akar, şimdiye kadar siyasette hiçbir şekilde kendi tabii mecranın dışında akmış olmamıştır." dedi.

Adaylık tartışmalarından ziyade yeni döneme ilişkin çok güçlü bir çıkışla Türkiye'nin siyasi, ekonomik istikrarı sürdürebileceği bir sonucu nasıl elde edebileceğine yoğunlaşmak gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka bir Cumhurbaşkanı adayı AK Parti tarafından çıkmayacağını düşünüyorum. Buna Sayın Abdullah Gül de dahil olmak üzere." diye konuştu.

AK Parti-MHP ittifakı tartışmaları

Bakan Kurtulmuş, AK Parti-MHP ittifakı tartışmalarına yönelik soruyu da şöyle yanıtladı:

  • "Sayın Bahçeli, belli kendi siyasal öncelikleri çerçevesinde AK Parti'ye destek veriyor. Terörle mücadelede, diğer başka konularda, FETÖ ile mücadelede, işte kendi tabiriyle 'Yenikapı ruhu' çerçevesinde destek veriyor. Ama sonuçta ısrarla Milliyetçi Hareket Partisinin de başka bir siyasi parti olduğunu ve MHP'nin kimliğinin de korunması gerektiğini vurguluyor. Zaten cumhur ittifakı teklifinin altındaki temel mesele de budur. Bizim de başından itibaren söylediğimiz bu. AK Parti ve MHP iki ayrı partidir, iki ayrı önceliği olan partilerdir. Belli konularda yakınlıkları olabilir, dönemsel olarak belli alanlarda müşterek hareket ediyor olabilirler, özellikle 15 Temmuz sonrasını kastederek söylüyorum. Ama siyasi söylemleri, siyasi dilleri, fikirleri, parti programları, stratejileri bakımından aralarında farklılık olan partilerdir. Tabanları şehirden şehire değişmekle birlikte birbirine yakın olabilir. Bazı şehirlerde çok daha yakın, bazı şehirlerde biraz daha uzak olabilir. Ama sonuçta bu 'cumhur ittifakı' teklifi, henüz Sayın Bahçeli'nin teklifidir, ama görünüyor ki MHP önümüzdeki dönemde AK Parti ile bir seçim ittifakı yapacaktır. Bu iki partinin birleşmesi değil bir seçim ittifakı sürecidir."

İttifakın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki seçmeni nasıl etkileyeceği yönündeki soru üzerine Kurtulmuş, bunun, kampanyanın nasıl gelişeceği ve kullanılacak siyaset dili ile üslubuyla birebir ilgili olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin kapsayıcı bir parti olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, partilerinin herkesten oy almayı ve bütün bölgelerde milletvekili çıkarmayı başardığını kaydetti.

MHP ile seçim ittifakının geliştirilecek olmasının, partinin bu kapsayıcılığını engellemeyeceğini dile getiren Kurtulmuş, "MHP ile yapılan şey, iki partinin bütünleşmesi değil bir seçim ittifakıdır. Partiler farklı olabilir. Burada hassas nokta, AK Parti'nin bu kapsayıcı dili, etnik yapı, mezhep, hayat tarzı, siyasi düşünce vesaire bakımından bu kapsayıcı dili sürdürüp, bunu etkin bir şekilde seçim kampanyasına yansıtmasından geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesinin kararı

Kurtulmuş'a Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği FETÖ'den tutuklusu gazetecilerin başvurusuyla ilgili kararına ilişkin de soru soruldu.

AYM üyelerinin bu hükümet zamanın atanmış olmasının, bir siyasal etkiyle atandıkları anlamına gelmediğine vurgu yapan Kurtulmuş şöyle konuştu:

  • "Yani her Anayasa Mahkemesi bir iktidar zamanında atanıyor, bunu bir kere bir şey olarak görüyorum. Yani Anayasa Mahkemesi bağımsız bir yargı kuruluşudur, yargı sistemimizin, hukuk sistemimizin en üst yargı kuruluşudur. Bu bir nihayetinde içtihat meselesi. Anayasa Mahkemesi kendi kuralları içerisinde içtihadını yapar, sonuçta kararını verir, yerel mahkeme de o karara uymadığını ortaya koyar, devam eden bir hukuk sürecidir. Bu sürecin içerisinde çok fazla siyasallaştırarak bu süreci bir şekilde başka yönlere, başka tartışmalar içine çekmenin doğru olmadığı kanaatindeyim."

Suçlanan kişilerin önemli bir kısmının gazetecilik faaliyeti dolayısıyla değil terör örgütü suçlamasıyla mahkemeye çıktığını hatırlatan Kurtulmuş, "Dolayısıyla bu tutukluluk halini ortaya çıkarıyor. Mahkemeler de bu yönde karar vermiş. Nasıl Anayasa Mahkemesinin kararıyla ilgili bir şey söylüyorsak, ötekiyle ilgili de aynı tavrı ortaya koymamız lazım. Beğeniriz, beğenmeyiz mahkemelerin sonuçlarını ama sonuçta mahkemelerin aldığı kararlar var." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Kritik yıl 2019 öncesi milli adım
Cumhurbaşkanlığı sistemi Türk siyasetini yeniden şekillendiriyor. Bunun ilk işareti de AK Parti ile MHP arasındaki 'Milli İttifak' görüşmeleri oldu.
Yaralı Yüz: Franck Ribery
2 yaşında geçirdiği ve hayatı boyunca yüzünde izini taşıyacağı kaza, 23 yaşında Müslüman oluşu... Bilinmeyen yönleriyle Fransız yıldız Ribery'nin hayatındaki dönüm noktaları...


Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.
Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı
Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.
İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammed
İsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...


İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.

KAPAT

YUKARI