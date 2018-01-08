Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması​

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MHP Erdoğan'ı destekleyecek"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"MHP Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir, MHP'nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. 7 Ağustos'ta başlatılan bir ruha MHP sadıktır. MHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır."

Bahçeli, "MHP, ittifak olursa ittifakla olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer." diye konuştu.

Abdullah Gül'ün adaylığı iddiaları

Sayın Abdullah Gül Bey, AK Parti içinde özel ve önemli yeri olan bir şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan ve parti kurucuları ile önemli çalışmaları olmuştur. Cumhurbaşkanı olmuştur. Bugünkü konjonktürde herhangi bir engelleyici yanlışı yaşamamasında fayda var. Adayım diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmemesi lazım.

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