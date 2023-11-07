Bahçeli'den CHP'ye Demirtaş ve Kavala tepkisi: Teröristleri selamladılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.





Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Siyasette, uçta yatıp ortada duranlar, suyu kesik değirmen gibi boşa dönüp duranlar, samimiyet iddiasında bulunamazlar. Siyaset; soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, rüyasında sinek avına çıkanların, yalanı kana kana içip de bir damla hakikati yudumlamaktan mahrum olanların harcı olamaz.





Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz.





Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni kalkınma hamlesine, toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu da MHP ve Cumhur İttifakı gerçekleştirebilir.





Önümüze çıkan engelleri aşıyor, değişim dinamiklerini eklemleyerek dengeli ilerleme kaydediyoruz. Günübirlik siyaset yapmıyoruz. Kuru gürültüden ibaret siyasete kulak vermiyoruz. Boş söyleyene aldırmıyoruz. Esaret ile özgürlük arasında mekik dokuyanların kime özdeşleştiği bellidir. Bizim de nereden doğduğumuz bariz bir gerçektir. Gönül kazanmak, gönül almak istiyoruz.





CHP'ye Demirtaş ve Kavala tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. büyük kurultayında genel başkanlık yarışını kaybeden sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım’ itirafı gecikmiş, beyhude bir sızlanmadır.





Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır. Biz Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini inşa peşindeyiz. Küçülmüş siyasetçilerin zillet projelerine Türkiye'yi asla teslim etmeyeceğiz.





Tavsiyem odur ki kimse hesap hatası yapmasın. Zillet projesine ülkeyi teslim etmeyeceğiz. İki yüzlü anlayış karşımızdadır. Bunların irtibatları sancılı ve karanlıktır. CHP'ye diyorum ki Demirtaş teröristtir, hedef bölücüdür. Osman Kavala Soros'çudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir.





Cumhur ittifakı Türkiye'ye sahip çıkan inanmışlıktır. Cumhur ittifakı vatandır, kilittir. Bizim etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörümüz yoktur. Emperyalizmin güdümünde girmiş muhalefet partilerine, ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz olmayacak.





'Çocukların katliamına sessiz kalamayız'

Filistin'de soykırımın yapıldığı bu dönemde zalimlerin karşısında mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katliamına sessiz kalamayız. Bebeklerin yürek parçalayan haline sessiz kalamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk bir anlayış. O yılanın bize de dokunacağını görmek mecburiyetindeyiz.





'İsrail terörüne Türkiye'nin duruşu tamdır'

5 Kasım'da Ankara'ya gelen ABD dışişleri bakanına Türkiye dışişleri bakanının simgesel mesajlarla tepki göstermesi bizim için anlamlıdır.





Bu suçun cezası bu dünyada ödetilecektir. İsrail terörüne Türkiye'nin duruşu tamdır. MHP, cumhurbaşkanımızın alacağı her kararın sonuna kadar yanındadır.





Terörizmin ablukası, diplomatik gerilimler, siyasi oyunlar, yayılmacı politikalar, çözülmeyi bekleyen sorunlardan en önemlileridir. Yaygın ve yoğun adaletsizlik küresel vicdanı yaralamaktadır. Yüz binlerce mazlumun içler acısı hali insanım diyen herkesi derinden sarsmakta.





Katılaşan sosyal ilişkileri gözden geçirdiğimizde milli bekamızı can pahasına koruma sorumluluğumuz daha iyi anlaşılacaktır. Köprünün altından artık çok su geçmiştir. Devir artık Türk devridir.





Dünyanın kalbi Türk kuşağında atmaktadır. Barış, Türk kuşağının müjdesidir. Türk devletleri zirvesi 3 Kasım'da Kazakistan'da yapılmıştır. Zirve dünyaya bir mesaj vermiştir. Türk dünyasını beraberlik ruhu her alanda gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yüzyıl ikinci Türk yüzyılı olacaktır. Haksızlıklar karşısında susmak Türklüğe yabancıdır.





CHP kongresinde teröristlere selam verilsin, bizim de selamımız Türk ve İslam yurtlarına gitsin. Türk devrinin mimarları sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk devletleri cumhurbaşkanlarına en derin şükran hislerim ile teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk devletinin önümüzdeki Türk devletleri teşkilatında gözlemci olarak yer alacağına inanıyorum.







