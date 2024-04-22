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Bahçeli'den DEM'lilere sert çıkış: Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizler vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk bayrağına ve İstiklal Marşı'na saygısızlık eden, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aşağılayıcı ifadeler kullanan DEM Partililere sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılmalı" ifadelerini kullandı.

13:13 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:25 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli (Arşiv)
Devlet Bahçeli (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Vatanımızın bir bölümünde İstiklal Marşının söylenmesine direnen, Türk bayrağının asılmasını ve şehitlerimize saygı duruşunu reddeden, Aziz Atatürk ile Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar bu milletin evladı, Türkiye Cumhuriyeti'nin de mensubu olamazlar.

Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur."


Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde İstiklal Marşı’nın okunması DEM Partililerce reddedildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin ilk toplantısında İstiklal Marşı’nın okunarak başlanması oy birliğiyle reddedildi. Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti. DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi. Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Ahmet Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklandı. Türk, 2019'daki yerel seçimlerde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra görevinden alınmıştı.


#Devlet Bahçeli
#MHP
#DEM Parti
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