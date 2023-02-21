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Bahçeli'den deprem provokatörlerine tepki: Devlet her şeye hakimdir iftiralar beyhudedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Asrın felaketi olarak nitelenen yıkıcı depremlerin ardından, depremler üzerinden hükümeti hedef alan provokatörlere sert tepki gösteren Bahçeli, "Kim kaos peşinde koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Depremden menfaat devşirmek isteyen hata yapar. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir" ifadelerini kullandı. Olası İstanbul depremine de dikkat çeken Bahçeli, "Yapı stokunun yüzde 70'nin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında bir an önce harekete geçilmelidir. Muhtemel depremlere hazır olmalıyız. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız" açıklamasında bulundu.

10:39 . 21/02/2023 Salı
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Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.


Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Kaos peşinde kim koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Depremden menfaat devşirmek isteyenler hata yapar.

İnsani ve fiziki koşullar yıkımı yoğunlaştırdı. Türkiye'miz afetlerin risklerine her zaman açıktır.

Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bedeli ne olursa olsun Türkiye'ye sahip çıkarız.

Devlet her şeye hakimdir. İtfiralar ise beyhudedir.

Etkin bir denetim mekanizması ile kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

Depremde mücadele amacıyla kapsamlı çalışmalar uzun süredir gündemdedir. İlk olarak fay hatları haritası güncellenmiştir. 2018 yılında bina dperem yönetmeliği güncellenmiştir. Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli bina tespit edildi. Deprem ve doğal afetler kaçınılmaz olarak yaşanacaktır. Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar temelsiz eleştirilerini yapmadan evvel aynaya bakmalıdırlar. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız. Önce tedbir alıp sonra tevekkül içinde hayatımıza devam etmeliyiz.

"İstanbul için hazır olmalıyız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılında açıklanan yeni kentsel dönüşüm vizyonuna göre Türkiye genelinde 6,7 milyon riskli yapı tespit edilmiştir. İstanbul'da mevcut yapı stokunun yüzde 70'inin 1999 öncesinde yapıldığı dikkate alındığında derhal harekete geçmemiz ertelenemez bir mecburiyettir. İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip hazırlıklı olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakımız olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun ülkemize sahip çıkarız.


Bahçeli: Milli felaketlerde uzlaşamayanlar insani değerlere her yönüyle yabancılaşan mihraklardır
Bahçeli: Milli felaketlerde uzlaşamayanlar insani değerlere her yönüyle yabancılaşan mihraklardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Asrın felaketi olarak nitelenen yıkıcı depremlerin ardından, depremler üzerinden hükümeti hedef alan provokatörlere sert tepki gösteren Bahçeli, ''İnsanlığın felaketler karşısındaki refleks ve tepkisi coğrafyaların her noktasında hemen hemen aynıdır ve hiçbir zamanda değişme gösermemiştir. Çünkü insan olanın ruhu vardır, kalbi, canı, acısı, vicdanı vardır. Felaketin yürekleri kavurmasıyla beraber kaos peşine düşen, yalan haber yayan, dedikodu çıkaran, malumat kirliliğine umut bağlayan, siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkulu ve tartışmaya açıktır. Esasen bunlara insan demek insan olana saygısızlıktır'' dedi.


#MHP
#TBMM
#deprem
1 saat önce
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Bahçeli'den deprem provokatörlerine tepki: Devlet her şeye hakimdir iftiralar beyhudedir
Bahçeli: Milli felaketlerde uzlaşamayanlar insani değerlere her yönüyle yabancılaşan mihraklardır
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