Bahçeli'den deprem provokatörlerine tepki: Devlet her şeye hakimdir iftiralar beyhudedir

Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bedeli ne olursa olsun Türkiye'ye sahip çıkarız.

Depremde mücadele amacıyla kapsamlı çalışmalar uzun süredir gündemdedir. İlk olarak fay hatları haritası güncellenmiştir. 2018 yılında bina dperem yönetmeliği güncellenmiştir. Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli bina tespit edildi. Deprem ve doğal afetler kaçınılmaz olarak yaşanacaktır. Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar temelsiz eleştirilerini yapmadan evvel aynaya bakmalıdırlar. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız. Önce tedbir alıp sonra tevekkül içinde hayatımıza devam etmeliyiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılında açıklanan yeni kentsel dönüşüm vizyonuna göre Türkiye genelinde 6,7 milyon riskli yapı tespit edilmiştir. İstanbul'da mevcut yapı stokunun yüzde 70'inin 1999 öncesinde yapıldığı dikkate alındığında derhal harekete geçmemiz ertelenemez bir mecburiyettir. İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip hazırlıklı olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakımız olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun ülkemize sahip çıkarız.