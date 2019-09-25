Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Erdoğan, teşekkürlerini sunduğu Bahçeli'ye, rahatsızlığından dolayı da acil şifalar dileğinde bulundu.

FAHRETTİN ALTUN PAYLAŞTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin BM Genel Kurulu sonrasında yaptığı telefon görüşmesine ilişkin görüntü paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı sayın @dbdevletbahceli sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı arayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini iletti. pic.twitter.com/wOhbK1kEfu — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 24, 2019

Erdoğan'ın, konuşması için kendisini tebrik eden Bahçeli'ye, "Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, Allah razı olsun. Bu hassasiyetinize özellikle teşekkür ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah" dediği anlar, görüntüde yer aldı.