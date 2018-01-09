​Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, şöyle konuştu:

"MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecinde' ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, alaycı ve ayıplı bir ağızla 'Patron çıldırdı, kapatıyoruz' sözleriyle irademizi saptıranlar, bilsinler ki, kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir."

"Türk milletinin haysiyetine emanettir"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değerlendiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne sayın Gül'ün harcı, ne de Gandiliğe özenen, ama Kandil'e tutunan sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır, haysiyetine emanettir"

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GÜNDEM Bahçeli'den CHP'ye 'patron çıldırdı' yanıtı