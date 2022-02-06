Gündem Bahçeliden kurmaylara saha talimatı 2023e hazır olun
ANKARA

Bahçeli'den kurmaylara saha talimatı: 2023'e hazır olun

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında Kızılcahamam’da kampa girdi. 2023 seçimleri için tüm teşkilatın hazır olması gerektiğini belirten Bahçeli, kurmaylarına daha çok sahada olma talimatı verdi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Bahçeliden kurmaylara saha talimatı: 2023e hazır olun ​
Devlet Bahçeli

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında Kızılcahamam’da kampa girdi. Dün Bahçeli ve MHP’liler toplantıya başlamadan önce Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Daha sonra şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Ülkücü Şehitler Anıtı’na karanfil bırakan Bahçeli, Gökbörü Otağı’nda partililerle konuştu.

Kampın ilk gününde Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran dış politikaya ilişkin bir sunum yaptı.

2023’E HAZIR OLUN

İkinci oturumda da Bahçeli, iç ve dış gelişmelere ilişkin kurmaylarıyla istişarede bulundu. 2023 seçimleri için tüm teşkilatın hazır olması gerektiğini belirten Bahçeli, kurmaylarına daha çok sahada olma talimatı verdi.

HALKA ANLATIN

Geçtiğimiz Kasım ayında grup toplantısında “Bugünden itibaren CHP’nin gizli gündemini, ağır kusurlu siyasetini halkımıza aktarmak amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu’ya gönderiyorum” talimatını vermişti. Bahçeli, kampta bu talimatını yineleyerek muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı’nın tezlerinin anlatılmasını söyledi.

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