Gündem Bahçeliden tarih dersi
POLİTİKA

Bahçeli’den tarih dersi

MHP lideri Devlet Bahçeli, hafta sonu partisinin kampının basına kapalı bölümünde, Libya’nın Türk tarihindeki yeri ve burada yaşayan Türk varlığına değindi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Bahçeli, Trablus’un Turgut Reis ve Kaptan-ı Derya Sinan Paşa tarafından 1551’de Osmanlı’ya bağlandığını, Fizan bölgesinin ise 1577’de Osmanlı Devleti’nin topraklarına katıldığını hatırlattı. Bahçeli, “Yeniçeri ve leventlerin yerli kadınlarla evlenmelerinden doğan erkek çocuklardan meydana gelen ‘Kuloğlu’ adı verilen Türk-Arap karışımı nesil bugün Libya’da halen varlığını koruyor. Kuloğlu, yerel Arap ağızlarında ‘Köroğlu’ olarak yerleşmiş. Libya’da ne işimiz var diyenler bunları biliyor mu?” diye sordu.

Kuloğullarının bugün Libya’da halen varlığını koruduğunu vurgulayan Bahçeli, “Yerel Arap ağızlarında ‘Köroğlu’ olarak yerleşmiş. Örneğin Urfa’da meskûn ‘Bini İcil Aşireti’ mensuplarının büyük bir kısmı Köroğlu soyadını taşıyor. Arap kabilelere mensup hanımlarla evlenen Kuloğlular, kuşaklar boyunca önemli askeri görevler üstlendiler” diye konuştu.

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