Bahçeli'den Yedili Masa'ya seçim tepkisi: Millet yas tutarken sözde bakanlık dağıtımı yaptılar

MHP lideri Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta vatandaşlara hitap etti. Muhalefetin Türklüğe pranga vurmak istediğini belirten Bahçeli, "Bunlara güven duyulmaz, Türkiye emanet edilmez" dedi.
"Yozgat'a haram giremez, girmemiştir. Yozgat cesurdur, zalime boyun eğmez. Milli umutları karartmak isteyen siyasi partiler zillet ittifakında toplanmıştır. Gerçek ortadadır. Önce sipariş masa kurdular. Sonra 6 parti o masaya oturdu. Bizim için malum olanı tescillediler. CHP ile PKK aynı masadadır. FETÖ masanın gözcüsüdür. İYİ Parti ile HDP ve PKK bir elmanın iki yarısı.
Kılıçdaroğlu'na 'Kazanamayacak aday' dediler, masada kriz çıkardılar. Birbirlerine oyun oynadılar. Milletimizi aldatmak istediler. Adına 'Strateji' dediler. Sonra tutup iki büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanı Yardımcısı dediler. Önlerine kim geldiyse olmayan makamları dağıttılar. Sabah ilk kalkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaptılar.
"Kalp işaretinin muhatabı PKK ve FETÖ"
Elleriyle kalp işareti yaptılar. Kalp işarette değil itibardadır. Kalpleri kaskatı kesilmiş olan zillet partilerinin başkanlarının muhatapları PKK'dır, FETÖ'dür.
"Millet yas tutarken bakanlık dağıtımı yaptılar"
Aylarca koltuk paylaşmalarında gerilimler yaşandı. Köşe kapmaca oynadılar. Kaçak güreştiler. Birbirlerinin kuyusunu kazdılar. Cumhurbaşkanı adaylarını 'kukla' yerine koydular. Milletimiz yas tutarken sözde bakanlık dağıtımı yaptılar. Boşa sallayıp dolu tutma hevesine kapıldılar.
385 günde bir Cumhurbaşkanı adayını zorlukla belirlediler. Türkiye'nin felaketlerle mücadelesini karaladılar. Kahramanmaraş merkez üssü depreminin 2,5 ay içinde yaraların sarılmasına, felaketin derin izlerinin sarılmasına tahammül edemediler. Enkaz üzerinde istismar yarışına girdiler.
Türkiye tek ses, tek nefestir. Karşımıza çıkan bütün engelleri teker teker geçeceğiz. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar, mutlaka başaracağız. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Yeni Türkiye, yeni hayat hep birlikte kurarız. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız. Hep birlikte Türk milletiyiz.
Himaye edenimiz Allah, destekçimiz büyük Türk milletidir. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir."