Bahçeli'den yeni oy hesabı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardır. Sıkılı yumruklar açılmalıdır. Tereddütle geçirdiğimiz her vakit kalmamıştır. Kutuplaşarak mesafe alamayız. MHP olarak safımız Türkiye'nin safıdır. MHP'nin yeri sinesinden doğduğu Türk milletidir.

AÇIK ARA FARKLA KAZANAN CUMHUR İTTİFAKIDIR

MHP olarak safımız Türkiye'nin safıdır. MHP'nin yeri sinesinden doğduğu Türk milletidir. Unutmayınız ki geleceğini planlayamayan milletlerin hiç bir zaman parlak bir istikbali olmamıştır. Biz Türk milletiyiz biz Türkiye'yiz biz bin yıllık kardeşliğin bakiyesiyiz. Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur ittifakıdır. Milli uzlaşmanın adı Cumhur ittifakı olmuştur. Bize göre 31 Mart düğümü çözmüş hükmünü vermiştir. Milletin sözünün üstüne söz söylemek imkansızdır.

Türk milleti iradesini göstermiş kararını vermiş konuyu kapatmıştır. Ancak 31 Mart'ta hemen sonra sonuçlar siyasi gündemin seyir ve istikametini doğrudan etkilemiştir.

YSK ÜYELERİNE ÇETE DEMEK SAKAT BİR ZİHNİYETTİR

YSK'nın oy çokluğuyla hakkın ve hukukun tercümanı olmuştur. İstanbul'un üzerindeki tartışmalar son bulmuştur. YSK'nın vermiş olduğu kararı alenen karalamak çarpıtmak kurul üyelerine çete üyeleri gibi iftiralarda bulunmak kirli bir ağızdır sakat bir zihniyettir. Cumhur ittifakına yönelik sistemli planlı ve tezgahlarla ilgili söyleyeceklerim vardır. 31 Mart'tan sonra Cumhur ittifakının kopmasını arzulayan çevrelere adeta cesaret gelmiştir.

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6 Mayıs'ta YSK adaletli bir kararla milletin yüreğine su serpti.

İÇTİKLERİ SÜTÜN GEREĞİNİ YAPMIŞLARDIR

31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı'nın budanmasını, karışmasını hatta kopmasını arzulayan münafık çevrelere cesaret gelmiştir. Zillete figüranlık yapanlar tepkilerini teker teker vermiştir. Bunlar mayalarına uygun olanı yapmıştır. Bu kimliksizlere çok görmüyoruz, içtikleri sütün gereğini yapmışlardır. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama sırtı kaşınan keçiler gibi oraya buraya sürtünmeye başlıyorlar. Zaman zaman gevşeyen vidalarını sıkmak, anladıkları dilden konuşmak mecburiyet hali alıyor.

İKİ PARTİNİN OYU YÜZDE 60.42

Bunlar günlerce utanmadan sıkılmadan MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu ahlaksızca ortaya sürdüler. MHP’nin oy oranı yüzde 18,81 ise AK Parti’nin de yüzde 35’tir dediler. Halbuki İl genel meclisinde AK Parti'nin oyu yüzde 41,61 ile iki partinin toplam oyu yüzde 60,42 düzeyindedir.

Bir ara kum torbası değilim çıkış ile rest çeken zat bunlardan birisidir. Gıybet borsası kuruldu, bu sefiller fazilete sırt döndüler. Bu çevreler verimsiz toprak gibidirler.

CUMHUR İTTİFAKININ ÇÖZÜLMESİNİ UMANLAR...

Cumhur ittifakını bakışımızı 1 Mayıs’ta paylaştım. Müfteriler hayal kırıklığına uğradı. Cumhur ittifakıyla ilgili yorumları ciddiye almıyoruz ama böyle yaptıkça şımarıyorlar. Bilmeyen varsa yeniden söyleyeyim Cumhur ittifakı Türk milletinin ta kendisidir.

Cumhur ittifakının çözülmesini umanlar Türkiye’yi çöküşe sürmek isteyen odaklardır. Ama hepsi koftur, hepsi kirlidir, alayı birden kifayetsiz müfteridir. Cumhur ittifakı üzerinde yapılan kirli yorumların alayı yalandır, aldatmadır. 3 belediye eksikmiş 5 belediye fazlaymış demedik. Mert olduk adam gibi tavır olduk milli bekamızın etrafında birleştik bütünleştik. Siyasi çıkar gayesiyle ittifakımızın çatısını örmedik.

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Cumhur ittifakının varlığını birilerini neden ürkütüyor. Bize sadece Allah’tan korkmayı öğrettiler. İhanete yardakçılık ne kitabımızda yaşar ne de içimizde yaşar.

Cumhur ittifakı olarak hepsinin bileğini bükeriz nefesini keseriz. Döviz kuru üzerinden Türkiye tehdit edilmektedir. Döviz kurunu bombaya çevirenlere alkış tutmak vatana ihanet ölçüsünde bir suçtur.

DÖVİZ OYUNLARI OYNANMAKTA

Milli irade mali ve ekonomik istikrarla perçinlenip kuvvet kazanacaktır. Ekonomik operasyon siyasi kumpasa eşlik etmektedir. Türkiye’yi ekonomik darboğaza çekmek isteyen odaklar devrededir.

YSK İstanbul seçimlerini görüşürken yükselen döviz kuru neyin mesajıdır? Ne söylenmek istenmektedir? 31 Mart seçimlerine 1 hafta kala döviz kurunu yükseltme oyunlarını neye yoralım?

Türkiye’nin manevra alanı küçültülmek istenmektedir. Oyun içinde oyun vardır.

Şerefli bir kayıp, şerefsiz bir kazançtan katbekat üstündür. CHP, İP, HDP'nin ekonomik teröristlerin dolduruşuna gelmesi işbirlikçiliğidir. Türkiye vahşi bir saldırı altındayken buna duyarsız kalmak, ekonomik tetikçilerle paslaşmak, işsizlik istismarı yapmak vicdanen kiralanmaktır. Türkiye kıskaca alınmak istenmektedir. Tehdit dalgası büyümüştür.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KIŞKIRTIYORLAR

S-400 alacağız diyoruz bedeli ağır olur diyorlar. F-35 alırız diyoruz, S-400 aldığınızda uçuramazsınız diyorlar. Bir yandan NATO'dan çıkarırız tehdidiyle irademize pranga vurmaya çalışıyorlar, diğer yandan NATO zirvesinde sevimlilik gösterisi yapıyorlar. FETÖ elebaşını verin diyoruz, siyasi baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak gösteriyorlar. Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım yoktur, diğer tarafta sözde soykırım anma günü düzenliyorlar. İşlerine gelmediğinde Türkiye'ye ekonomik yaptırımla gözdağı veriyorlar. Demokrasi diyorlar Venezuela darbesine destek veriyorlar. Terör örgütlerini kışkırtıyorlar, Suriye'de istikrarsızlığı diri tutuyorlar. İnsan hakları diyorlar, insan katillerine yardım ediyorlar.

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Bunlara zillet diyorsak boşuna değil, emperyalizme itirazları yok. İstanbul seçimlerine gölge düştüğü açıkça ortadaydı. CHP ve peşine takılanlar seçime hile karıştırmışlardır.

DOKUNULMAZLIK ÇIKIŞI

Günlerdir İstanbul seçimlerini konuştuk. İstanbul seçimlerine gölge düştüğü açıktı. Sandık yolsuzluğu YSK'ya sunulmuştu. Sandık kurullarının oluşumunda büyük sorun oluşmuştur. CHP yöneticileri pazartesi gününe kadar terbiye dışı ifadelerle tehdit etmiştir. Yüce Divan hatırlatması yapan, CHP'nin iflas etmiş sözcüsüdür. Ekrem İmamoğlu'nun T.C'yi eklemesinin bana kapak olacağını söylemiş, aferin çok güzel laf ettin. Sana çoktan kapak oldu da ya duymadın ya da duyurmadılar. Önce T.C tabelasını asarlar, arkadan tıkır tıkır işlerine bakarlar, Kandil'in destek mesajından mutluluk duyarlar. Önce T.C tabelası asarlar sonra ‘YPG bize mi saldıracak’ derler. Önde başka, arkada başkalar.

Yargıya çete diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan zat gel dokunulmazlığının kaldırılması için talep ver ilk oyu ben vermezsem namerdim diyorum.

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI...

Eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup kendi Cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan zatın görüşünü, şimdikiyle ilişkilendirerek üzüntü yaşadığını söylemesi doğru değildir. 367'yi aşan, üçüncü turu deneyen bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşuyorum. AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da saygı duysun. O kadar...