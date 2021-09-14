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İSTANBUL

Bahçelievler’de 400 çocuk sünnet oldu

Bahçelievler’de bu yıl 17’ncisi düzenlenen geleneksel sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Bahçelievler Belediyesi tarafından 400 çocuk sünnet edilirken, çocuklar için Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçelievler’de 400 çocuk sünnet oldu ​
Çocuklar ve aileleri animatör programları, oyun parkları gibi çeşitli etkinliklerle şölenin tadını çıkardı.

Bahçelievler’de bu yıl 17’ncisi düzenlenen geleneksel sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Bahçelievler Belediyesi tarafından 400 çocuk sünnet edilirken, çocuklar için Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi. Şenliğe belediye tarafından dağıtılan sünnet kıyafetleri ile katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

  • Çocuklar ve aileleri animatör programları, oyun parkları gibi çeşitli etkinliklerle şölenin tadını çıkardı. Ayrıca belediye tarafından sünnet olan tüm çocuklara akıllı saat hediye edildi. Şölende şarkıcı Turan Şahin katılanlara konser verdi. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Şölen konserin bitişiyle sona erdi.
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