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Bahçelievler'de patlama: Bir yaralı

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Patlamanın meydana geldiği daire kullanılamaz hale geldi.
Patlamanın meydana geldiği daire kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler'de bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Şeker Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle çevredeki araçlar da zarar gördü.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Patlamanın etkisiyle dairenin camları kırıldı, balkon kısmındaki duvarın da çöktüğü belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

  • Patlamanın olduğu dairede yaşayan ve hafif biçimde yaralanan bir kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Öte yandan olayın yaşandığı sokakta park halinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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