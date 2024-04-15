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Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. 15 kişilik Başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler belli oldu. 4 yeni isimse divanda yer aldı.

15:34 - 15/04/2024 lundi
Güncelleme: 16:36 - 15/04/2024 lundi
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını bugün yaptı.


15 kişilik Başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler açıklandı. 4 yeni isim divanda yer aldı.


Buna göre, 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimler şöyle;

Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı
Feti Yıldız
, Siyasi işler, parlamento ve yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı
Mustafa Kalaycı
, Ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı
İsmail Faruk Aksu
, Medya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı
İsmail Özdemir
, Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı
Mevlüt Karakaya
, Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı
İlyas Topsakal
, Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı
İzzet Ulvi Yöter
, Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı
Sadir Durmaz
, Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı
Ahmet Selim Yurdakul
, Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı
Yaşar Yıldırım
, Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı
Zuhal Topçu
, Genel sekreter İsmet Büyükataman, Genel sekreter yardımcısı
Vahit Kayrıcı,
genel sekreter yardımcısı
Tamer Osmanağaoğlu.


#MHP
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