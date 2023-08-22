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Bahçeli'nin hibe ettiği arazide Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi inşaatı başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiği Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki 5 bin 788,91 metrekarelik arazide Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi için ilk kazma vuruldu.

10:56 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Araziye gelen iş makineleri temel kazmaya başladı.

Araziye gelen iş makineleri temel kazmaya başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerden önce başlattığı Anadolu gezisi ve mitingler kapsamında Aralık 2022'deki Mersin programında Horasan Erenleri Federasyonu temsilcileri ile bir araya gelerek yaklaşık 5 bin 788,91 metrekarelik arazisini federasyona bağışladığını açıkladı.

Alevi çevrelerince sevinçle karşılanan hibe kararından sonra araziye Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi'nin inşası başladı

Bu kapsamda ilk adım atıldı, ilk kazma vuruldu. Araziye gelen iş makineleri temel kazmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, külliyenin yapımına başlandığını duyurdu.

"Anadolu’yu ve Balkanları imar ve ihya eden manevi önderlerimiz..."

Bahçeli, Horasan Erenleri Federasyonu temsilcileri ile görüşmesinden sonra şu paylaşımı yapmıştı:

"Mazi kayıtlarımızın mana ve muhtevası değerlendirildiğinde, Anadolu’yu ve Balkanları imar ve ihya eden manevi önderlerimizin Horasan kaynağından doğup Türk-İslam ruhunu elden ele kahramanca taşıdıkları, kararlılıkla tebliğ ettikleri gayet net olarak anlaşılacaktır. Horasan erenleri bekamızın kilidi, milli ve dini birliğimizin kemer taşıdır. Milli birlik ve kardeşliğimiz adına almış olduğum bir kararı buradan paylaşıyor ve ilan ediyorum. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üstüme kayıtlı 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı bilabedel Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe ediyorum. Mezkur federasyon yönetimiyle Mersin Mitingimiz öncesinde yaptığım bir görüşmede bu tasarrufumu kendileriyle de paylaştım."



Devlet Bahçeli: "Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müspet açıklamaları destekliyoruz"
Devlet Bahçeli: "Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müspet açıklamaları destekliyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli, ''Alevi islam inancına sahip kardeşlerimizin haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır. Cami ne kadar bizimse Cemevi de o kadar bizimdir. Hz. Ali diyordu ki gönülleriniz bir olmadıkça sayıca fazla olmanızın önemi yoktur. Bizim derdimiz gönüller yıkmak değil bir olmaktır. Alevi kardeşlerimizin hayatında tartışılmaz bir yer etmiş olan cemevi gerçeği siyasi kaygılardan uzak cami-cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilmelidir. Cami de cemevi de bizimdir, hepimiz Müslümanız. Kerbela ortak sızımız, Hz. Ali manevi büyüğümüz. Cemevi hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geri dönüşü mümkün değildir. Türk milleti yapay ayrımlara fırsat vermeyecektir. Alevilik siyasi istismar aracı olmaktan çıkarılmalı. Siyasallaştırma çabalarına itibar edilmemeli'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyareti üzerinden provokasyona girişen Sözcü gazetesi kendi manşetinde kendini yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyareti üzerinden provokasyona girişen Sözcü gazetesi kendi manşetinde kendini yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Hüseyin Gazi Cemevi ziyareti üzerinden hedef alarak "Tablo skandalı" başlığıyla provokasyona girişen Sözcü gazetesinin yalanı elinde patladı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali fotoğraflarının yerinin değiştirildiğini öne süren Sözcü, bu kez kendi kendini yalanladı. Sözcü gazetesinin söz konusu haberinin hemen sağ köşesinde konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Saygı Öztürk, birinci ağızdan edindiği bilgilerle tabloların yerinin duvarın nemlenmesi sebebiyle değiştirildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgisinin bulunmadığını yazdı.


#Devlet Bahçeli
#Nevşehir
#Hacıbektaş
#cemevi
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