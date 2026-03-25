Bahçesaray’da çığ yolu kapattı: Ulaşım kesildi

Zorlu coğrafyası ve yoğun kar yağışıyla bilinen Bahçesaray, 3 bin rakımıyla Türkiye’in en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi güzergahına düşen çığlar ve 3 metre 50 santim kar yağışı ile birlikte yol kapandı. Dün akşam saatlerine ilçeye 9 kilometre mesafede bulunan Çatbayır Mahallesi yoluna çığ düştü. Çığ düştüğü sıra yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçildi.. Haber verilmesi üzerine bölgeye iş makinesi sevk edildi. Yolun açılması çalışmalar devam ediyor.