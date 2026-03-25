Bahçesaray’da çığ yolu kapattı: Ulaşım kesildi

00:4925/03/2026, Çarşamba
IHA
Bahçesaray’da çığ düşen yol, ekiplerin çalışmasıyla açılmaya çalışılıyor.
Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Çatbayır Mahallesi yoluna çığ düştü. Olay sırasında yolda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, kapanan yolun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor. İlçe, uzun süredir çevre iller üzerinden ulaşım sağlıyor.

Zorlu coğrafyası ve yoğun kar yağışıyla bilinen Bahçesaray, 3 bin rakımıyla Türkiye’in en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi güzergahına düşen çığlar ve 3 metre 50 santim kar yağışı ile birlikte yol kapandı. Dün akşam saatlerine ilçeye 9 kilometre mesafede bulunan Çatbayır Mahallesi yoluna çığ düştü. Çığ düştüğü sıra yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçildi.. Haber verilmesi üzerine bölgeye iş makinesi sevk edildi. Yolun açılması çalışmalar devam ediyor.

İlçe sakinleri yaklaşık 3 aydır Van ile irtibatını 250 kilometre mesafesi olan Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor. Karabet Geçidi’nde kar kalınlığı 3 metreyi aşarken, ilçeye bağlı yüksek rakımlı mahallelerde de kar kalınlığı 1 buçuk metreye ulaştı. Dik ve yüksek vadilerden geçen yollara zaman zaman gelen çığlar, ilçe sakinlerine korkulu anlar yaşatıyor. Yolun açılması çalışmalar devam ediyor.



