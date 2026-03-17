Van'da çığ düştü: 1 mahalle ve 8 mezraya ulaşımı sağlanamıyor

15:4017/03/2026, Salı
IHA
Van’ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 mahalle ve 8 mezraya ulaşımı sağlanamıyor.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Korulu Mahallesi grup yolunda meydana geldi. Çığ düşmesi sonucu yolun kapanmasıyla birlikte mahalle sakinleri zor anlar yaşadı. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin üzerinden yaya olarak geçmek zorunda kaldı. Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı bölgede, vatandaşların güçlükle ilerlediği görüldü.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Bölge halkı, özellikle kış aylarında sık sık yaşanan çığ tehlikesine karşı kalıcı önlem alınması için yeni yol güzergahı yapılmasını talep etti.




#Van
#çığ
#Çatak
