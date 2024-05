Bahçeşehir Koleji'nin gurur tablosu

Gurur buluşmasına BUEK Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Genel Müdür Yardımcıları ile okulların yöneticileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin bu büyük başarısıyla yalnızca Türkiye’de değil dünyanın her noktasında üretecek ve topluma değer katacaklarının söyledi. Dağ ’’ Bu başarılar bize, global eğitim anlayışımız sayesinde dünya okulu olduğumuzu gösteriyor. Fen ve Teknoloji Liseleri’ni kurarken Türkiye’deki öğrencilere proje ve üretim odaklı eğitim olanağı sağlamak da amaçlarımız arasındaydı. Yaratıcı eğitim sistemimiz ve elde ettiğimiz başarılar, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Türkiye’deki STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliği de Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’ne özgü bir ayrıcalık. Bahçeşehir Koleji olarak ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Öne çıkan okullar arasında Harvard University, University of British Columbia, Stanford University, University of Berkeley, University of Oxford, The University of Manchester gibi dünyanın saygın üniversiteleri var. Bu başarılar bize, global eğitim anlayışımız sayesinde dünya okulu olduğumuzu gösteriyor. Öğrencilerimiz yurt dışına gidecek olsa da her biri ülkemiz adına bir değer yaratacak, başta ülkemiz ve dünyamız için çalışıp aydınlık bireyler olarak anılacaklar. Gururluyum ve hepinizi gönülden kutluyorum’’ dedi.