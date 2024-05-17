Bahçeşehir Koleji'nin gurur tablosu

Eğitimde pek çok başarıya imza atan Bahçeşehir Koleji öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul alma geleneğini sürdürdü. Farklı kentlerdeki 40 kampüsünde eğitim gören ve dünyanın seçkin 945 üniversitesinden kabul aldı. Türkiye’nin geleceğine değar katacak öğrenciler Kemerburgaz’daki Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüsünde bir araya geldi.





Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel





Gurur buluşmasına BUEK Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Genel Müdür Yardımcıları ile okulların yöneticileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin bu büyük başarısıyla yalnızca Türkiye’de değil dünyanın her noktasında üretecek ve topluma değer katacaklarının söyledi. Dağ ’’ Bu başarılar bize, global eğitim anlayışımız sayesinde dünya okulu olduğumuzu gösteriyor. Fen ve Teknoloji Liseleri’ni kurarken Türkiye’deki öğrencilere proje ve üretim odaklı eğitim olanağı sağlamak da amaçlarımız arasındaydı. Yaratıcı eğitim sistemimiz ve elde ettiğimiz başarılar, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Türkiye’deki STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliği de Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’ne özgü bir ayrıcalık. Bahçeşehir Koleji olarak ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Öne çıkan okullar arasında Harvard University, University of British Columbia, Stanford University, University of Berkeley, University of Oxford, The University of Manchester gibi dünyanın saygın üniversiteleri var. Bu başarılar bize, global eğitim anlayışımız sayesinde dünya okulu olduğumuzu gösteriyor. Öğrencilerimiz yurt dışına gidecek olsa da her biri ülkemiz adına bir değer yaratacak, başta ülkemiz ve dünyamız için çalışıp aydınlık bireyler olarak anılacaklar. Gururluyum ve hepinizi gönülden kutluyorum’’ dedi.

BUEK Başkanı Enver Yücel

ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALMAK BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR

Tebrik ettiği öğrencilerin başarılardan dolayı mutlu olduklarını ifade eden BUEK Başkanı Enver Yücel ise, “Eğitime yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımız günlerden birinde daha bir arada olmak ne büyük bir gurur. Çalışmalarımızın karşılığını alıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Yaptığımız işin ve yürüdüğümüz yolun ne kadar doğru olduğunu her defasında görmek, bizler için de motivasyon kaynağı. Biz Fen ve Teknoloji Liseleri’nin temelini atarken zorlanmıştık. Hali hazırdaki fen liselerinin varlığının yanında nasıl bir fark yaratacağımız çok sorgulanmıştı. Biz ise müfredatımıza, bilime ve yeniliklere bakış açımıza, yaratıcı düşünceyi destekleyen kadrolarımıza güvenmiştik ve fark yaratacağımızdan emindik. Bir başarı elde ettikten sonra rehavete kapılmayan, her seferinde bir öncekinin üstüne koymak için var gücüyle çalışan bir eğitim kurumu olduk, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz. “ dedi. Üniversite öğrenimini yurt dışında yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de yaptığı konuşmada deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.





HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ; HEDEFİNE ULAŞTI

Başarısıyla ülkemizi gururlandırmanın yanı sıra hayallerinin üniversitesine kabul alarak öğrencilere ilham olan Yasemin Arık, ”Oxford Üniversitesi yıllardır Computer Science alanında THE sıralamasına göre 1 numara olduğundan benim uzun süreli hayalim ve son birkaç yıldır da en büyük hedefimdi. Bu bölüme senede alınan 40 civarı öğrenci arasından yalnızca 3-4 tanesi kız olduğundan bazen ümitsizliğe kapılsam da bu istatistiklerin yalnızca benim gibi kız öğrencilerin cesaretlenerek kendilerine inanmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiğini biliyordum. Ben çabaladığım müddetçe başarılı olabileceğime inandım. Ne de olsa “Mücadele edenler her zaman başaramayabilir, ancak başaranlar yalnızca mücadele edenlerdir.” Şimdi de ne mutlu bana ki mücadelem sonucunda Oxford Üniversitesi’nde Computer Science okuyarak alanın en önde gelen profesörlerinden alacağım dersler ile gelecekte yapay zeka ve veri bilimi alanlarına yönelme hedefim için hayalimdeki ilk adımı attım.”

GELECEK VAAD EDEN ÖĞRENCİLER

Amerika’da Stanford Üniversitesinden kabul alan Elanu Karakuş ise dünya çapında sorunlara mühendislik eğitimi ile çözüm bulmaya odaklanacağını belirterek; “Columbia, Ucla, Duke, New York Üniversitelerinden gelen teklifler arasından erken kabul aldığım Stanford’ı tercih etmemde, Silikon Vadisi’nin sunduğu fırsatlar ve öğrenci kültürünün büyük etkisi var. Aynı zamanda bu sene, gelecek vadeden 100 genç arasına girdim. Buradan da aldığım bursla birlikte hem ülkeme hem de küresel düzeyde topluma katkı sağlamak için çalışacağım. Ülkeme, okuluma ve aileme böyle bir gurur yaşattığım için çok mutluyum’’ dedi.





Stanford üniversitesinden kabul alan bir diğer öğrenci Demir Sonar de, prestijli birçok üniversiteden kabul aldığını ancak Stanford Üniversitesi’nde eğitim görmek için son derece heyecanlı olduğunu dile getirerek şunları söyledi:’’ Gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdiğimde de aynı heyecan ve mutluluğu hissetmiştim. Ancak şuan geleceğim için çok heyecanlığım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi kıvılcım olarak gidip ülkeme alev olarak geri döneceğim.’’





DİYARBAKIR'DAN HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NE

Amerika’da Harvard Üniversitesinden tam burslu kabul alan Yaren Yurt,’’ Kabul aldığımı öğrendiğim an 5 yıl boyunca verdiğim emeklerin karşılığını alabildiğim için hem sevindim hem de gururlandım. Diyarbakır’dan Harvard Üniversitesine giderek nörobilim ve yazılım mühendisliği üzerine eğitim alacak olmam heyecan verici bir durum. Babam kimyager annem ise laborant. İlgi alanlarımı bu kadar erken sürede keşfetmemde küçüklüğümden beri onların çalıştığı laboratuvarlarda vakit geçirmemin oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Lise hayatımın başından beri elde ettiğim her başarıda, birlikte çalıştığım arkadaşlarımın, benim ve arkadaşlarımın hikayesinin en büyük destekçisi olan öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Bu süreci birlikte yürütüp onlara da bu gururu yaşatabildiğim için çok mutluyum. Şuan ki hedefim çip teknolojileri ve beyin frekansları görüntüleme alanlarında başarılı çalışmalar yapabilmek.’’



