Bahçeşehir Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler için geri sayım başladı. Öğrenciler, 8 Ağustos’a kadar tercihlerini yapabilecekler. Uzmanlar, doğru tercih için sadece kılavuz kitapçığına bakmamalarını, üniversiteleri akademik kadro, yurt dışı program imkanları gibi birçok konuda her yönden iyi araştırmalarını önerdi. 2023 YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından gözler 8 Ağustos’ta sona

erecek tercih dönemine çevrildi.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NE ADAYLARDAN YOĞUN İLGİ

Tercihlerin nasıl olması gerektiği, hangi kriterlere dikkat edilmesi gibi birçok sorunun cevabı merak konusu oldu. Aldıkları puanı, sıralama bilgileri ve kontenjanları dikkate alarak tercih sıralamasını gerçekleştirecek öğrenciler ve velileri, 13 gün sürecek tercih döneminde heyecanla doğru bölüm ve üniversiteyi bulmak için araştırmalarını sürdürüyor. Bu yıl 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bahçeşehir Üniversitesi de (BAU) adayların, yoğun ilgisine neden oldu.

ADAYLARA DETAYLI BİLGİ VERİLİYOR

Tercih ve Tanıtım Günlerinin başladığı BAU kampüslerine tek veya velileriyle birlikte gelen öğrenciler, tercih etmek istedikleri bölüm ve üniversite hakkında detaylı bilgiler alıyor. 11 Fakülte, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uygulamalı Bilimler ve Sağlık Meslek Yüksek okulu, Tıp, Eczacılık, Konservatuar ve Hukuk ile birlikte 58 lisans programının olduğu BAU’nun öğrencileri arasında ABD’den Çin’e, Fransa’dan Güney Kore’ye kadar geniş bir coğrafyadan gelen gençler de yer alıyor.

Tercihinizi değil geleceğinizi tasarlayın

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Başdanışmanı, eğitim analisti Turgay Polat, öğrencilere sadece üniversiteler ve bölümlerin puanlarının yer aldığı kılavuz kitapçığına bakarak tercih yapmamalarını önerdi. Eğitim süresini dikkate alarak 5 yıl sonra dünyada yaşanacak değişimlere yönelik değerlendirme yapmalarını ve tercihten önce araştırma yapmalarını isteyen Polat şöyle konuştu:

VERİ İLE ÇALIŞMIYORSANIZ BAŞARILI OLMANIZ MÜMKÜN DEĞİL

“Öğrenciler, önce eğitim görmek istediğiniz üniversiteyi seçin. Üniversitelerin yurt dışı program avantajlarını öğrenin. Alanınızda İngilizce eğitim almaya çalışın. Lisans eğitim devam ederken staj olanakları için üniversitelerin şirket iş birlikleri ve profesyonel dünya ilişkilerini sorgulayın. Hangi alanda eğitim alırsanız alın; Veri, Kodlama, Yapay Zeka, Blockchain gibi kavramların eğitiminizin içinde yer almasına özen gösterin. Günümüzde veri ile çalışamıyorsanız iyi bir doktor olmanız ya da dünyadaki bilim arenasına girmeniz mümkün olmaz. Sonuç olarak tercihinizi değil geleceğinizi tasarlayın.”







