​Bahçeşehirli öğrencilerden Bilim Olimpiyatları’nda büyük başarı

28. TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları İkinci Aşama Sınav sonuçları açıklandı. Bahçeşehir Koleji öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bilim Olimpiyatı’ndan madalyalar ile döndü. 18 öğrenci toplamda 5 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalya almaya hak kazandı. Bir öğrenci ise TÜBİTAK Kış Kampı’na davet edildi.

YOĞUN HAZIRLIK YAPILIYOR

Bilim Olimpiyatları hazırlık aşamalarında, Millî Eğitim Bakanlığı Lise Öğretim Programlarından farklı ve üst düzey beceriler kazandıran programlar uygulanıyor. Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji, Anadolu ve Fen Liselerinde öğrenciler, öğretim programı gereği haftalık olarak yapılan derslerin dışında ekstra 15 saatlik bir çalışma ve dört saatlik periyotlarda uygulanan sınavlarla, Fizik ve Bilgisayar Olimpiyatlarına hazırlanıyorlar.

AVANTAJ SAĞLIYOR

Fizik ve Bilgisayar olimpiyatlarına katılan öğrenciler, hazırlık aşamasında fizik ve matematik derslerinin MEB öğretim programlarını çalışmaya başladıkları yıl tamamlayarak, henüz 12. sınıfa gelmeden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın Fizik ve Matematik derslerindeki çalışmalarını bitiriyorlar. Öğrenciler, olimpiyatlarda derece aldıklarında, sınavsız olarak alanlarına yönelik istedikleri bölümlere kontenjan sorunu yaşamadan ÖSYM tarafından yerleştirilme ya da ek puan alıp merkezi yerleştirmeye dahil olarak indirimli ve burslu programlara yerleştirilme olanağına sahip olabiliyorlar. Olimpiyatlarda derece alan öğrenciler ayrıca yurt dışı üniversitelerden burslu kabul de alabiliyorlar.

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Öğrencilerin aldıkları ödüller

-Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nden;

-Alper Tezcan, Fizik dalında Altın Madalya

-Yaman Bora Otuzbir, Fizik dalında Altın Madalya

-Eser İlke Genç, Fizik dalında Gümüş Madalya

-Kaan Dere, Fizik dalında Gümüş Madalya

-Emir Akdağ, Fizik dalında Gümüş Madalya

-Tolga Avkan, Fizik dalında Gümüş Madalya

-Mehmet Anıl İşkesen, Fizik dalında Bronz Madalya

-Beyza Nur Özaytekin, Fizik dalında Bronz Madalya

-Ege Kabasakaloğlu, Bilgisayar dalında Altın Madalya

-Ahmet Atilla Ak, Bilgisayar dalında Gümüş Madalya

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-Fatih Solak, Bilgisayar dalında Bronz Madalya

-Mustafa Anıl Özkurt, Bilgisayar dalında Bronz Madalya

Ulusal TÜBİTAK Ortaokul Matematik Olimpiyatları’nda ortaokul öğrencisi Kerem Berru Koç Bronz Madalya, Ankara 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi’nden İrem Gülce Yazgan, Matematik Dalında Altın Madalya, İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi’nden; Olcay Oransoy Bilgisayar dalında Altın Madalya, Elif Deniz Kantar Bilgisayar Dalında Bronz Madalya, TÜBİTAK Ulusal Ortaokul Bilgisayar Olimpiyatı’nda Emir Recep Kuzu Gümüş Madalya, Can Sezgin Bronz Madalya almaya hak kazandı. İlhan Arda Al ise ortaokul kış kampına davet edildi.