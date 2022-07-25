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ANKARA

Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Akar ABDli mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar, ile ABD'li mevkidaşı Austin

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Akar ve Bakan Austin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye- Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu" denildi.

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